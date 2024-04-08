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Потоп в Орске ,  
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В Оренбургской области смыло железобетонный мост через реку Боровка

В Оренбургской области смыло течением железобетонный мост через реку Боровка
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Потоп в Орске
Фото: Национальный парк «Бузулукский бор»
Фото: Национальный парк «Бузулукский бор»

Железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе национального парка «Бузулукский бор» в Самарской и Оренбургской области.

«Этот мост связывал поселки в центральной части «Бузулукского бора», обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк «Царь-бор», в кемпинг «Шишкин лес», места отдыха «Холодные пруды» и «Озеро Студеное», — говорится в сообщении.

Ранее там предупреждали о подъеме воды в Боровке. Подтоплений населенных пунктов в границах парка нет, однако затоплено четыре низководных моста, сообщали в «Бузулукском боре»

«Уровень воды в реках продолжает расти из-за таяния снега в верховьях и сброса воды с Сорочинского водохранилища в верхнем течении реки Самары. 8 апреля c 8-00 водохранилище перешло на сброс 450 куб. м/сек, что значительно меньше, чем два дня назад (690 куб. м/сек)», — заявляли в пресс-службе.

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