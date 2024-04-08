Оренбургские власти заявили об угрозе перелива паводковых вод на трассах

Сейчас движение по федеральным автодорогам в Оренбургской области не ограничено, сообщили в правительстве. Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном наводнении в городе

Подтопленные территории в Орске (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

В Оренбургской области есть угроза перелива паводковых вод на семи участках трех федеральных трасс, предупредила в своем телеграм-канале пресс-служба губернатора и правительства региона. Сейчас движение по федеральным дорогам не ограничено.

В сообщении не уточняется, о каких дорогах речь. По территории региона проходит в том числе трасса М-5 «Урал», в начале апреля там закрывали движение на участке с 185 по 227 км (от города Бузулука до села Тоцкое) из-за подъема талых вод.

По состоянию на день 8 апреля число подтопленных домов в 25 муниципалитетах на территории региона превысило 10,3 тыс., из них почти 7 тыс. — в Орске, где прорвало дамбу. Из пострадавших районов эвакуировали 6,5 тыс. человек.

Утром в понедельник уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 872 см (опасной считается отметка 930 см), а в Орске составил 963 см. В ближайшие сутки, сообщили в пресс-службе, ожидается повышение от 5 до 40 см. С 9 апреля уровень Урала превысит опасную отметку возле села Илек. Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в течение трех суток в городе ожидается беспрецедентное наводнение, «такой большой воды Оренбург не видел уже давно».

В Оренбургской области с 7 апреля объявлен режим ЧС федерального масштаба. В Кремле назвали ситуацию в регионе критической и заявили, что президент Владимир Путин, который получает доклады от местных властей и главы МЧС, «постоянно держит руку на пульсе».