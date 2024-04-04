 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Гособвинитель запросил почти 10 лет для экс-сотрудника ФСБ за взятку

Прокурор запросил почти 10 лет для экс-сотрудника ФСБ за взятку в 160 млн руб.
Экс-сотрудника ФСБ обвинили во взятке в 320 млн руб. за покровительство торговли похищенными данными кредитных карт. Прокурор запросил для него тюремный срок, штраф, конфискацию имущества, лишение звания и запрет на ряд должностей
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Прокурор запросил девять лет и восемь месяцев колонии строгого режима для бывшего руководителя подразделения УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, которого подозревают в получении взятки в размере 160 млн руб., пишет «Коммерсантъ». Также, по мнению обвинителя, подсудимого необходимо лишить воинского звания, на девять лет запретить занимать ряд должностей, конфисковать имущество и оштрафовать на 320 млн руб.

По версии следствия, Царегородцев получил взятку в размере 160 млн руб. от предпринимателей Александра Ковалева и Владислава Гилева за покровительство их бизнеса по продаже похищенных данных кредитных карт. Прокурор считает, что бывший сотрудник ФСБ вместо усилий по прекращению незаконной деятельности «фактически покрывал организованную преступность». Вместе с тем гособвинитель указал на наличие у Царегородцева трех малолетних детей и сотрудничество со следствием, что является смягчающими обстоятельствами. Однако он потребовал конфисковать у подсудимого и одного из его родственников автомобили Land Rover и Мercedes, квартиру, машино-место, земельный участок, $52 тыс. и пять золотых слитков. Стоимость этого имущества намерены вычесть из суммы полученной взятки.

По данным «Ъ», в ходе обысков у бывшего сотрудника ФСБ изъяли деньги и 100 слитков золота общим весом 1 кг, на них был наложен арест. Однако его знакомая предоставила военной прокуратуре документы о том, что все изъятое принадлежит ей, поэтому деньги и золото стоимостью 25 млн руб. вернули.

Экс-главу судебных управлений ДНР и Крыма обвинили в коррупции
Политика
Керим Акуев

Сам Царегородцев подтвердил факт получения денег от Ковалева и Гилева, но настаивал, что виновен не во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), а в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В первом случае максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет, во втором — до десяти лет. Его адвокаты утверждали, что раскрытием и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом средств платежей, занимается МВД, поэтому их подзащитный не обязан был разрабатывать Ковалева и Гилева. Они предложили признать Царегородцева виновным по ст. 159 УК и приговорить к условному наказанию.

Гилев, Ковалев и еще четыре фигуранта арестованы до конца апреля, их дело рассматривает Савеловский районный суд Москвы. 11 апреля Царегородцев должен выступить с последним словом, после чего ему вынесут приговор.

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео

В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат

Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели

Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов

На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия ФСБ военный суд Пермский край
Материалы по теме
Экс-главу судебных управлений ДНР и Крыма обвинили в коррупции
Политика
В Подмосковье задержали 11 человек по подозрению в коррупции
Общество
Экс-министр Чувашии признался в коррупции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 03 апр, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 03 апр, 17:06
Валюты, крипта, акции: большой разбор инструментов инвестора в 2024 году Pro, 11:41
В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику Политика, 11:37
Панарин побил снайперский рекорд века среди незадрафтованных игроков Спорт, 11:24
В МЖД сообщили о стабилизации графика поездов после сбоя на МЦД-1 Общество, 11:22
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения Общество, 11:13
Где и как найти сотрудника, который будет «работать за семерых» Pro, 11:12
«Мегамаркет» арендует в торговых центрах «Мега» площади ушедшей IKEA Бизнес, 11:08
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
⁠В Таиланде задержали двоих россиян за незаконную работу гидами Общество, 10:59
Россия второй раз объявила в розыск украинского националиста Корчинского Политика, 10:58
Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет из-за опасений дефицита Инвестиции, 10:56
Зачем Amazon подписала контракт с ютубером на $100 млн Pro, 10:53
В Подмосковье из-за сильного ветра упали более 160 деревьев Общество, 10:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:46
Гособвинитель запросил почти 10 лет для экс-сотрудника ФСБ за взятку Общество, 10:44