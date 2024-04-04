Гособвинитель запросил почти 10 лет для экс-сотрудника ФСБ за взятку

Прокурор запросил почти 10 лет для экс-сотрудника ФСБ за взятку в 160 млн руб.

Экс-сотрудника ФСБ обвинили во взятке в 320 млн руб. за покровительство торговли похищенными данными кредитных карт. Прокурор запросил для него тюремный срок, штраф, конфискацию имущества, лишение звания и запрет на ряд должностей

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Прокурор запросил девять лет и восемь месяцев колонии строгого режима для бывшего руководителя подразделения УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, которого подозревают в получении взятки в размере 160 млн руб., пишет «Коммерсантъ». Также, по мнению обвинителя, подсудимого необходимо лишить воинского звания, на девять лет запретить занимать ряд должностей, конфисковать имущество и оштрафовать на 320 млн руб.

По версии следствия, Царегородцев получил взятку в размере 160 млн руб. от предпринимателей Александра Ковалева и Владислава Гилева за покровительство их бизнеса по продаже похищенных данных кредитных карт. Прокурор считает, что бывший сотрудник ФСБ вместо усилий по прекращению незаконной деятельности «фактически покрывал организованную преступность». Вместе с тем гособвинитель указал на наличие у Царегородцева трех малолетних детей и сотрудничество со следствием, что является смягчающими обстоятельствами. Однако он потребовал конфисковать у подсудимого и одного из его родственников автомобили Land Rover и Мercedes, квартиру, машино-место, земельный участок, $52 тыс. и пять золотых слитков. Стоимость этого имущества намерены вычесть из суммы полученной взятки.

По данным «Ъ», в ходе обысков у бывшего сотрудника ФСБ изъяли деньги и 100 слитков золота общим весом 1 кг, на них был наложен арест. Однако его знакомая предоставила военной прокуратуре документы о том, что все изъятое принадлежит ей, поэтому деньги и золото стоимостью 25 млн руб. вернули.

Сам Царегородцев подтвердил факт получения денег от Ковалева и Гилева, но настаивал, что виновен не во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), а в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В первом случае максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет, во втором — до десяти лет. Его адвокаты утверждали, что раскрытием и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом средств платежей, занимается МВД, поэтому их подзащитный не обязан был разрабатывать Ковалева и Гилева. Они предложили признать Царегородцева виновным по ст. 159 УК и приговорить к условному наказанию.

Гилев, Ковалев и еще четыре фигуранта арестованы до конца апреля, их дело рассматривает Савеловский районный суд Москвы. 11 апреля Царегородцев должен выступить с последним словом, после чего ему вынесут приговор.