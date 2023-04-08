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Общество ,  
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В Армении задержали обвиняемого в России по делу о дезертирстве

Полиция Армении сообщила о задержании обвиняемого в России в дезертирстве
Мужчину задержали 7 апреля на улице Нар-Доса в Ереване и доставили в отделение, сообщили в полиции Армении. Там добавили, что уведомили об этом российскую сторону
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Полиция в Ереване задержала 23-летнего Юрия Т., которого московские правоохранительные органы разыскивают по обвинению в дезертирстве, сообщила пресс-служба МВД Армении.

Мужчину задержали 7 апреля на улице Нар-Доса и доставили в отделение.

О задержании сообщили «инициатору розыска» и прокуратуре, уточнили в пресс-службе МВД Армении. Других подробностей ведомство не приводит.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве, в пресс-службу МВД России и в посольство России в Армении.

Согласно ст. 338 УК РФ (Дезертирство), самовольное оставление места службы с целью уклонения от ее прохождения наказывается лишением свободы на срок до семи лет. В случае дезертирства с оружием, в составе организованной группы и/или по предварительному сговору, то максимальное наказание составляет 10 лет.

УК предусматривает наказание сроком до 15 лет в случае, если вышеупомянутые преступления совершены в период мобилизации, военного положения или ведения боевых действий.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Маргарита Овсянникова
дезертирство Армения задержание МВД
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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