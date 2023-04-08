Минпросвещения предложило норматив по числу психологов в детсадах, школах и колледжах

Власти предложили норматив по числу психологов в детсадах и школах

ВЦИОМ выявил заинтересованность трети опрошенной молодежи в помощи психологов, Путин затем указал на необходимость заниматься этим вопросом. Министерство предложило нанять по одному психологу на каждые 300 учеников школ

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Минпросвещения предложило ввести норматив на количество психологов в образовательных учреждениях, по одному специалисту на 200 детей в садах, на 300 школьников и 500 студентов колледжей. Проект соответствующего приказа опубликован ведомством на портале проектов нормативно-правовых актов.

В образовательных учреждениях, где учатся дети с ограниченными способностями, министерство предлагает установить норматив в количестве одного психолога на 30 учеников.

В ноябре 2022 года ВЦИОМ выяснил, что среди россиян вырос спрос на помощь психологов. Так, 15% опрошенных рассказали, что нуждаются в такой поддержке больше, чем в 2021 году, среди молодежи показатель вырос до 35%. В следующем месяце президент Владимир Путин назвал «напрасным» тот факт, что государство на всех уровнях не уделяет должного внимания развитию служб психологической помощи.

Психологи выявили рост числа жалоб на тревогу и стресс с конца февраля 2022 года, после объявления в России частичной мобилизации показатели снова подскочили.