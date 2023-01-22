Психологи допустили влияние объятий на продолжительность жизни

Объятия могут оказывать косвенное влияние на продолжительность и качество жизни, так как вызывают у людей необходимые положительные эмоции, заявили опрошенные РБК эксперты.

Ранее психологи, опрошенные «РИА Новости», заявили, что для повышения качества и продолжительности жизни необходимо обниматься чаще. Кандидат психологических наук Кристина Иваненко отметила, что при этом вырабатывается «гормон счастья» — окситоцин, который помогает лучше справляться со стрессами. С ней согласилась психолог Инна Паустовская: она заявила, что окситоцин улучшает общее самочувствие.

Объятия с детства вызывают у человека чувство защищенности, считает кандидат психологических наук Татьяна Яничева. Они подкрепляют доверие к окружающему миру, другим людям и самому себе, сказала эксперт в беседе с РБК.

«Продлевают ли объятия жизнь? Возможно, косвенно, вызывая важные и необходимые позитивные эмоции, способствуя сохранению равновесия, снижая чувство одиночества или тревоги» — добавила Яничева.

Человек нуждается в тактильном контакте с другими людьми, отмечает психолог и семейный психотерапевт Лена Фейгин. «Теплые дружественные объятия, а тем более объятия любимого человека, дают нам прилив положительных эмоций, повышение серотонина и эндорфинов так называемых гормонов счастья», — заявила специалист.

Похожая ситуация, по ее словам, возникает, когда человек улыбается.

«Это очень простая практика, впрочем как и практика улыбаться, даже когда нам грустно. Ведь наш мозг реагирует на то, что физически происходит с нашим телом. Когда человек улыбается, пусть даже механически, мозг получает сигнал и начинает искать то положительное, что происходит вокруг», — пояснила Фейгин. Обниматься необходимо примерно семь раз в день, заключила психолог.

Средняя продолжительность жизни в России, по итогам последнего второго квартала, превысила 73 года, говорил президент страны Владимир Путин. Глава государства призвал добиваться того, чтобы к 2030 году она увеличилась до 78 лет. В Счетной палате сочли, что это может быть проблематично, в том числе из-за геополитической ситуации.