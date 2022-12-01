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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Путин оценил долю нуждающихся в психологической помощи россиян

Владимир Путин: 15% россиян нуждаются в психологической помощи, 35% — среди молодежи
Властям нужно уделить большее внимание развитию системы психологической помощи, поскольку 15% жителей страны нуждаются в ней, а среди молодежи этот показатель равен 35%, считает президент
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России в психологической помощи нуждаются 15% жителей, среди молодежи — 35%, власти должны уделить развитию этой области больше внимания, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых. Трансляцию вел РБК.

«Нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не развиваются и происходит это из-за того, что государство на всех уровнях <…> должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно», — сказал Путин.

Путин оценил долю нуждающихся в психологической помощи россиян
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Так он прокомментировал предложение одного из участников конгресса привлекать квалифицированных психологов к работе с военными, участвующими в специальной военной операции на Украине, их женами, беженцами в пунктах временного размещения. Путин пообещал поднять этот вопрос на следующем заседании Координационного совета по обеспечению задач военной операции и безопасности, созданном в октябре.

Приведенные президентом цифры соответствуют результатам проведенного в ноябре исследования ВЦИОМа о росте потребности в психологической помощи среди россиян. Так, 15% респондентов стали нуждаться в ней чаще по сравнению с прошлым годом, среди молодого населения чаще прибегать к помощи таких специалистов стали 35%.

В то же время доля россиян, которые считают себя способными справиться со стрессом самостоятельно, согласно данным опроса, также выросла и достигла максимального показателя с 2009 года — таких людей в России насчитывается почти две трети (68%). 13 лет назад со стрессом самостоятельно справлялся каждый второй опрошенный, к 2020-му их доля выросла до 54%.

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Психологи после начала военной операции на Украине отмечали рост числа обращений клиентов с жалобами на повышенную тревожность. Так, в первую неделю марта к психологам обратились 68% клиентов сервиса «Ясно», что на 6% больше, чем неделей ранее. Уровень тревожности также вырос после 21 сентября, когда в стране объявили частичную мобилизацию, отмечали опрошенные РБК центры оказания психологической помощи.

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Владимир Путин психологическая помощь психологи стресс

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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