За комендантский час для борьбы с коронавирусом высказался 41% горожан

За самые жесткие меры борьбы с эпидемией, связанные с введением чрезвычайного положения и комендантским часом, выступил 41% жителей крупных городов России. Видеослежку за нарушителями одобрили 53% опрошенных

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За введение жестких мер в борьбе с пандемией, таких как комендантский час, режим чрезвычайного положения при резком ужесточении наказаний за нарушения, высказался 41% жителей крупных город России. Такой вывод содержится в исследовании, которое провели агентство OMI и центр социального проектирования «Платформа» (есть в распоряжении РБК).

Эксперты опросили 1000 жителей старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. жителей. Опрос проводился 2–3 марта 2020 года.

Отслеживание нарушителей с помощью видеонаблюдения одобрили 53% участников опроса.

При этом 85% респондентов поддержали запрет на проведение публичных мероприятий для борьбы с распространением инфекции, практику самоизоляции посчитали необходимой 62% опрошенных.