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За комендантский час для борьбы с коронавирусом высказался 41% горожан

За самые жесткие меры борьбы с эпидемией, связанные с введением чрезвычайного положения и комендантским часом, выступил 41% жителей крупных городов России. Видеослежку за нарушителями одобрили 53% опрошенных
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За введение жестких мер в борьбе с пандемией, таких как комендантский час, режим чрезвычайного положения при резком ужесточении наказаний за нарушения, высказался 41% жителей крупных город России. Такой вывод содержится в исследовании, которое провели агентство OMI и центр социального проектирования «Платформа» (есть в распоряжении РБК).

Эксперты опросили 1000 жителей старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. жителей. Опрос проводился 2–3 марта 2020 года.

Отслеживание нарушителей с помощью видеонаблюдения одобрили 53% участников опроса.

При этом 85% респондентов поддержали запрет на проведение публичных мероприятий для борьбы с распространением инфекции, практику самоизоляции посчитали необходимой 62% опрошенных.

Полномочия вводить те или иные ограничения на территории России получили, по указу Владимира Путина от 2 апреля, главы регионов. Власти Москвы, Московской области и еще нескольких субъектов заявили о разработке системы электронных спецпропусков для передвижения во время режима всеобщей самоизоляции. Однако позже последовали заявления органов власти, что, несмотря на готовность систем, вводить их в действие пока не будут.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что для введения пропускного режима в столице пока нет оснований, поскольку большинство жителей города соблюдают режим самоизоляции. «Пропускной режим передвижения по городу пока можно не вводить», — заявил мэр. Однако Собянин предупредил, что власти могут вернуться к этому вопросу при росте числа нарушений или ухудшении ситуации с коронавирусом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сказал, что система электронных пропусков уже готова и проходит тестирование, однако пока в ней нет необходимости.

В Приморье власти анонсировали включение системы пропусков по СМС со вторника, 7 апреля. Однако в последний момент заявили, что штрафовать за отсутствие пропуска не будут. «Граждан, которые не смогут показать СМС-пропуск сотрудникам правоохранительных органов, не будут наказывать. Не планируется применять к ним никаких штрафных санкций», — говорилось в заявлении на портале краевого правительства.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Владислав Гордеев, Иван Ткачёв
Теги: коронавирус, опрос
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