Минфин разрешил проводить неконкурентные госзакупки на нерабочей неделе

Такое право получили компании, не попавшие под действие указа Путина о нерабочих днях. Речь идет о срочных госзакупках, уточнили в Минфине

На следующей неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей, некоторые организации в случае необходимости смогут осуществить неконкурентные госзакупки. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В ведомстве указали, что в связи с указом главы государства были разработаны рекомендации участникам контрактной системы. В настоящее время, как отметили в Минфине, в 44-ФЗ установлены требования к осуществлению отдельных действий при закупках исключительно в рабочие дни, однако президент определил организации, на которые действие его указа не распространяется.

В министерстве отметили, что если этим организациям потребуется срочная закупка любых товаров, работ, услуг, необходимых в период с 30 марта по 3 апреля, то они вправе осуществить закупку без проведения конкурентных способов определения поставщика/подрядчика/исполнителя у единственного поставщика/подрядчика/исполнителя.

25 марта Путин обратился с экстренным обращением к гражданам страны из-за ситуации с коронавирусом. Глава государства объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а также представил пакет масштабных мер поддержки населения и малого и среднего бизнеса. Говоря о поддержке второй категории, президент заявил, что средним и малым предприятиям будет предоставлена отсрочка по всем налогам за исключением НДС сроком на полгода. Кроме того, для предприятий, которые оказались в сложной ситуации, будет введен полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов. Также Путин поручил снизить страховые взносы для малых и средних предприятий до 15% при зарплате сотрудников выше уровня МРОТ. Если зарплата на уровне МРОТ и ниже, то ставка останется прежней — 30%.