В Сан-Франциско у Boeing 777 United Airlines отвалилось колесо при взлете

В Сан-Франциско у Boeing 777 отвалилось колесо при взлете

Шины упали на стоянку служебного транспорта, никто не пострадал. Самолет перенаправили в аэропорт Лос-Анджелеса, где он успешно сел

У самолета Boeing 777 авиакомпании United Airlines, который выполнял рейс в Японию, при взлете отвалилось колесо, сообщает ABC News со ссылкой на авиакомпанию.

Самолет вылетел из Сан-Франциско около 11:35 по тихоокеанскому времени 7 марта (22:35 мск). После взлета его перенаправили в аэропорт Лос-Анджелеса, где борт успешно совершил посадку.

Шины упали на стоянку для служебного транспорта, никто не пострадал, сообщили в аэропорту. В то же время взлетно-посадочную полосу на время закрыли.

Материал дополняется