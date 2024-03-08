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В Сан-Франциско у Boeing 777 отвалилось колесо при взлете

В Сан-Франциско у Boeing 777 United Airlines отвалилось колесо при взлете
Шины упали на стоянку служебного транспорта, никто не пострадал. Самолет перенаправили в аэропорт Лос-Анджелеса, где он успешно сел

У самолета Boeing 777 авиакомпании United Airlines, который выполнял рейс в Японию, при взлете отвалилось колесо, сообщает ABC News со ссылкой на авиакомпанию.

Самолет вылетел из Сан-Франциско около 11:35 по тихоокеанскому времени 7 марта (22:35 мск). После взлета его перенаправили в аэропорт Лос-Анджелеса, где борт успешно совершил посадку.

Шины упали на стоянку для служебного транспорта, никто не пострадал, сообщили в аэропорту. В то же время взлетно-посадочную полосу на время закрыли.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
самолет Boeing Boeing 777 Сан-Франциско
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