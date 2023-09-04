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Часть истребителя F-4 отвалилась и упала на автостоянку в Анкаре

Минобороны Турции: в результате падения фрагмента F-4 на автостоянку никто не пострадал

Часть истребителя F-4 отвалилась и упала на автостоянку в Анкаре
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В Анкаре фрагмент истребителя F-4 отвалился во время полета и упал на автостоянку нефтяной компании TPAO, сообщило Минобороны Турции в X (предыдущее название соцсети — Twitter).

«Часть истребителя F-4, принадлежащего нашему командованию ВВС, по неизвестной причине упала на открытой стоянке, принадлежащей TPAO, во время полета в небе над Анкарой», — говорится в заявлении ведомства. Пострадавших в результате инцидента нет, ведется «подробная техническая экспертиза». Самолет успешно приземлился в Эскишехире — городе, расположенном в 250 км к западу от Анкары.

Военный самолет F-4 Phantom — истребитель-бомбардировщик, стоит на вооружении турецких Военно-воздушных сил. Портал The Drive со ссылкой на аналитиков сообщает, что всего в турецкой армии есть от 30 до 40 модифицированных истребителей F-4E-2020, которые базируются на авиабазе в Эскишехире.

Теги
Турция истребитель Анкара поломка
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