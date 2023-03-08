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Bloomberg назвал число прибывших в Аргентину с начала 2022-го россиян

Bloomberg: с начала 2022 года в Аргентину прибыли более 22 тыс. россиян
С начала прошлого года в Аргентину прибыли 22 тыс. россиян, 60% из которых уже покинули страну. Самый большой всплеск был зафиксирован в четвертом квартале 2022 года
Фото: Florian Kopp / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Florian Kopp / imageBROKER.com / Global Look Press

С начала 2022 года в Аргентину въехали более 22 тыс. россиян, хотя 60% из них уже покинули страну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аргентинского Министерства иммиграции.

Самый большой всплеск произошел в четвертом квартале 2022 года. В январе прибыли более 4,5 тыс. россиян, что в четыре раза больше, чем годом ранее, а в феврале 33 женщины на третьем триместре беременности прибыли одним рейсом Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу, отмечает агентство.

«Я люблю Россию, но в течение следующего десятилетия, похоже, будет только хуже. Я хочу дать моей дочери все шансы, которых она заслуживает», — сказала 35-летняя россиянка Виктория Богатая, которая прибыла в Аргентину в январе и должна была родить позже в этом месяце.

Она и ее муж планируют остаться и работать в сфере туризма, как они делали на Кавказе на юге России.

Еще одна россиянка, Юлия Зуева, объяснила свой выбор для эмиграции тем, что в Аргентине «нет негативного отношения к русским».

«В этой стране нет негативного отношения к русским, как, например, в США. Не имеет значения, откуда ты приехал, ты можешь жить здесь как местный житель», — пояснила она.

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Россияне могут пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить паспорт этой страны.

Ранее в аргентинской миграционной службе рассказали, что шести беременным россиянкам отказали во въезде в Аргентину, так как они не смогли уточнить цель поездки. Власти подозревают их в связи с «родильным туризмом» — путешествии ради получения ребенком гражданства по праву рождения.

Сотрудники службы опросили 350 беременных россиянок, въехавших в Аргентину в последние месяцы. В стране также начали приостанавливать и отменять действие вида на жительство у россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не остались жить в стране.

По словам главы ведомства Флоренсии Кариньяно, всего за 2022 год в страну въехали 10,5 тыс. беременных россиянок.

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Аргентина эмиграция россияне
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