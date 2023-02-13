Власти Аргентины опросили 350 беременных россиянок

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:44
В Каспийском море произошло землетрясение Общество, 15:43
В Morgan Stanley увидели отказ от принятия рынком акций США реальности Инвестиции, 15:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:42
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:35
Власти Аргентины опросили 350 беременных россиянок Общество, 15:35
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Стамбульская биржа может продлить заморозку торгов Инвестиции, 15:34
Объем бизнеса Группы «Газпромбанк Лизинг» приблизился к ₽500 млрд Пресс-релиз, 15:32
Курс биткоина опустился до минимума за три недели Крипто, 15:30
Хакеры Killnet взломали сайт авиабазы Рамштайн в Германии Технологии и медиа, 15:25
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 15:23
МВД объявило в розыск блогера Некоглая Политика, 15:18
Украинский футболист потребовал извинений от назвавшего его русским по ТВ Спорт, 15:15
Общество ,  
0 

Власти Аргентины опросили 350 беременных россиянок

Власти Аргентины опросили 350 беременных россиянок в ходе расследования родильного туризма
Фото: Diana Bagnoli / Getty Images
Фото: Diana Bagnoli / Getty Images

Национальная миграционная служба Аргентины опросила 350 беременных россиянок, которые въехали в страну в последние месяцы, сообщила глава ведомства Флоренсия Кариньяно в Twitter.

«На основе постоянного анализа миграционных перемещений, проведенного миграционной службой, мы обнаружили значительное увеличение въезда российских граждан в последние месяцы. Поэтому мы решили провести расследование и опросили 350 из них, которые находились на поздних сроках беременности», — написала Кариньяно.

Миграционные власти выяснили, что «мафиозные организации» предлагают беременным пакет услуг, который упрощает получение гражданства Аргентины при рождении ребенка на территории страны в обмен на крупную сумму. Страна принимает мигрантов, которые хотят жить там, но желающие получить гражданство с помощью «родильного туризма» преследуют другие цели, пояснила Кариньяно.

10 февраля шести беременным россиянкам отказали во въезде в Аргентину, потому что они не смогли объяснить цель поездки, сообщала Кариньяно. По ее словам, только в ночь на 9 февраля в страну рейсом Ethiopian Airlines прибыли 33 гражданки России на поздних сроках беременности. Власти считают, что женщины приезжают в Аргентину ради «родильного туризма» — путешествия в страну с целью дать гражданство рожденному. В Аргентине также начали приостанавливать и отменять действие вида на жительство у россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не остались жить в стране.

Иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить паспорт этой страны, который позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз.

На следующий день одна из девушек, Мария Коновалова, сообщила РБК, что всех шестерых россиянок пропустили в страну. «На данный момент все [беременные девушки] разъехались по отелям и ночлегам. Все хорошо, нам выдали наши паспорта, поставили штамп и отпустили», — сказала РБК Коновалова.

Читайте на РБК Pro
Мотивация: чем бессознательное может быть полезно руководителям
Работа до посинения: почему спрос на белых воротничков будет сокращаться
Компании все меньше смотрят на высшее образование. Что это значит для HR
«Месть» китайских туристов: как возвращение путешествий поддержит отрасль
Теги
Аргентина вид на жительство беременные рождение ребенка
Материалы по теме
Аргентина разрешила въезд застрявшим в аэропорту беременным россиянкам
Политика
Аргентина начала отзывать ВНЖ у россиян, родивших и уехавших из страны
Политика
Беременным россиянкам начали отказывать во въезде в Аргентину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter