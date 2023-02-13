Власти Аргентины опросили 350 беременных россиянок

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Национальная миграционная служба Аргентины опросила 350 беременных россиянок, которые въехали в страну в последние месяцы, сообщила глава ведомства Флоренсия Кариньяно в Twitter.

«На основе постоянного анализа миграционных перемещений, проведенного миграционной службой, мы обнаружили значительное увеличение въезда российских граждан в последние месяцы. Поэтому мы решили провести расследование и опросили 350 из них, которые находились на поздних сроках беременности», — написала Кариньяно.

Миграционные власти выяснили, что «мафиозные организации» предлагают беременным пакет услуг, который упрощает получение гражданства Аргентины при рождении ребенка на территории страны в обмен на крупную сумму. Страна принимает мигрантов, которые хотят жить там, но желающие получить гражданство с помощью «родильного туризма» преследуют другие цели, пояснила Кариньяно.

10 февраля шести беременным россиянкам отказали во въезде в Аргентину, потому что они не смогли объяснить цель поездки, сообщала Кариньяно. По ее словам, только в ночь на 9 февраля в страну рейсом Ethiopian Airlines прибыли 33 гражданки России на поздних сроках беременности. Власти считают, что женщины приезжают в Аргентину ради «родильного туризма» — путешествия в страну с целью дать гражданство рожденному. В Аргентине также начали приостанавливать и отменять действие вида на жительство у россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не остались жить в стране.

Иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить паспорт этой страны, который позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз.

На следующий день одна из девушек, Мария Коновалова, сообщила РБК, что всех шестерых россиянок пропустили в страну. «На данный момент все [беременные девушки] разъехались по отелям и ночлегам. Все хорошо, нам выдали наши паспорта, поставили штамп и отпустили», — сказала РБК Коновалова.