Беременным россиянкам начали отказывать во въезде в Аргентину

Шести беременным россиянкам отказали во въезде в Аргентину в аэропорту Буэнос-Айреса, только в ночь на 9 февраля в страну рейсом Ethiopian Airlines прибыли 33 гражданки России

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Шести беременным россиянкам отказали во въезде в Аргентину, поскольку они не смогли объяснить цель поездки, заявила глава Миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно в интервью TN, ее слова приводит газета Perfil.

«Они приехали с целью туризма одни на 32-й неделе беременности. Когда мы видим, что у них нет обратного билета, что в такой ситуации сложно заниматься туризмом, им задают вопросы и они говорят, что на самом деле приезжают рожать», — рассказала она.

По словам Кариньяно, только в ночь на 9 февраля в страну рейсом Ethiopian Airlines прибыли 33 беременные гражданки России (32-34-я недели). Миграционные власти наблюдают увеличение потока россиянок в положении в страну с августа, пишет La Nación. Власти считают, что женщины приезжают туда ради родильного туризма — путешествий в страну с целью дать гражданство рожденному. Иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить паспорт этой страны (он позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз, в том числе в страны ЕС, Великобританию и Японию).

Россияне могут пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней (начиная с даты первого въезда).

«Проблема в том, что они приезжают, рожают детей, уезжают из Аргентины и больше не возвращаются», — пояснила глава миграционного ведомства. «Если мы не начнем контролировать, кому даем паспорта, мы потеряем доверие других стран», — считает она.

Всего, по ее словам, в прошлом году в Аргентину прибыли около 10,5 тыс. граждан России, за последние месяцы — более 5,8 тыс. беременных женщин, 7 тыс. россиян уже покинули страну.

9 февраля ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом Георгия Полина сообщал, что три беременные россиянки застряли в аэропорту Буэнос-Айреса, после того как их не пропустили в страну. По словам дипломата, они находятся в зоне вылета аэропорта Эсейсы под надзором соответствующих служб в статусе «недопущенных в страну». Их не пустили по причине «предоставления властям ложных, неверных, неполных, искаженных и подложных национальных или иностранных документов или сведений», пояснил Полин, отметив, что это произошло впервые, когда беременные россиянки не смогли въехать в страну.

«Да, вчера были массовые задержания российских туристов в аэропорту Буэнос-Айреса (им. Министра Пистарини). Выпускали первыми пожилых, мужчин. Через два часа выпустили наших друзей (у них были на руках авиабилеты для поездок по туристическим местам страны). Беременных действительно задержали, притом что прилет был поздно вечером», — рассказал РБК россиянин, который живет в Аргентине и в этот день встречал своих друзей в аэропорту.

«Мы вчера прилетели поздним рейсом в Буэнос-Айрес в аэропорт им. Министра Пистарини. У нас отпуск, прилетели на полторы недели поездить по стране. На паспортном контроле заметили, что беременных девушек начали уводить в уголок. Потом стало понятно, что уводят всех русских. Это выглядело так: на паспортном контроле, не ставя печати в паспорта, начали спрашивать, где живем, сроки приезда, адрес. Потом всех уводили в отдельный уголок в транзитной зоне. Собралось там человек 40-50, с детьми маленькими, мужьями. 8-10 девушек были беременны. Дальше мы стояли много времени без какой-либо информации о причинах. Мы просто стояли в углу коридора. Нам ничего не говорили по времени, сколько это будет продолжаться. Периодически приходила женщина — сотрудница паспортного контроля, называла вслух фамилии и приглашала заполнить опросники.

Опросники были на трех языках: русском, английском и испанском. Там были вопросы: на сколько вы приехали, цель визита, сколько у вас денег, кем вы работаете, где вы будете жить, есть ли родственники и как вы будете добираться до жилья. И финальный вопрос всем девушкам был: не беременны ли вы. Заполняла их сама сотрудница паспортного контроля. После этого нас просили обратно вернуться в этот уголок. И уже потом выходила еще одна сотрудница с паспортами, звала по фамилиям и отдавала паспорта. Кстати, печати о въезде в них так и не поставили. Первыми начали выпускать мужчин, пенсионеров. Нас тоже выпустили одними из первых. Это по времени заняло часа два с момента посадки самолета в аэропорту», — рассказала РБК россиянка Екатерина.

«Я прилетела около 23 часов по местному времени 9 февраля и все еще нахожусь в аэропорту. Нас около шести часов держали в зоне паспортного контроля, не давая никаких объяснений. Когда мы просили хотя бы принести воды, нам сказали, что вода есть в туалете из-под крана. Потом вызвали «одиночек» и настоятельно просили подписать акт о том, что мы фальшивые туристы. Сфотографировать и хотя бы перевести документ удалось только после истерики и скандала. До этого просто не давали бумагу в руки. Сейчас мы в зоне вылета в сопровождении офицеров миграсьон. Нам уже выдали ваучер на завтрак и обед. В туалет ходим под конвоем. Сегодня был суд. Мы все еще ждем его решения. Мы не спали почти. Меня несколько раз вырубило там, где сидела, на полу и на кресле. Девочки тоже подремали где смогли. С моего рейса задержаны еще две девушки. Изначально задерживали всех русских, но не беременных (или их сопровождающих) быстро пропускали. Спустя шесть часов после прилета нам с девочками сказали, что нас депортируют, а всех остальных беременных, кто приехал с мужем или детьми пропустили. Эмоции на грани истерики. С одной стороны, психика блокирует любые эмоции, а с другой — страшно и непонятно, и это иногда проявляется всплесками. Всего задержанных в аэропорту сейчас шесть человек. У меня срок 26 недель, если это важно. Но надо понимать, это самый маленький срок среди задержанных», — рассказала РБК россиянка Мария Коновалова.