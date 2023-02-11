Аргентина начала отзывать ВНЖ у россиян, родивших и уехавших из страны

Аргентина начала отзывать ВНЖ у россиян, получивших его через рождение детей и уехавших

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство (ВНЖ) россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране, сообщила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно телеканалу C5N.

Ранее власти Аргентины отказали во въезде в страну нескольким беременным россиянкам, которые, как утверждала Кариньяно, прилетели в страну ради «родильного туризма» — путешествия в страну с целью дать гражданство рожденному.



«То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами (Аргентины), чем внутри (страны)», — уточнила телеканалу директор миграционной службы (цитата по «РИА Новости»).

Таким образом, когда в суде будет рассматриваться вопрос об аргентинском гражданстве для россиянина, миграционная служба подаст данные, что вид на жительство был приостановлен, потому что данный человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал», пояснила Кариньяно.

Россияне могут пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней (начиная с даты первого въезда). Иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить паспорт этой страны - он позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз, в том числе в страны ЕС, Великобританию и Японию.

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