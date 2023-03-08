Фальков допустил сокращение срока обучения в магистратуре до года

В новой системе образования вполне можно будет получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год, считает глава Минобрнауки

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Срок обучения в магистратуре может быть сокращен до года, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

«В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», — сказал глава Минобрнауки.

По мнению ректора МГУ Виктора Садовничего, обучение в вузах должно строиться по программам пяти- или шестилетнего специалитета. «Задача следующая: фундаментальность, главное — наши достижения научные должны быть переданы в систему образования, и второе — специалитет. То есть это пяти-шестилетнее образование, которое по-настоящему знающих людей [готовит]», — отметил он в эфире «России 24» (цитата по ТАСС). Садовничий добавил, что всегда выступал против Болонской системы образования.

В конце мая Фальков заявил о намерении России отказаться от Болонской системы (предусматривает четыре года бакалавриата и два года магистратуры вместо пятилетнего специалитета, а также возможность для студентов одного вуза продолжить обучение в другом, в том числе за рубежом). В начале июня российские вузы были исключены из нее. Садовничий призывал отказаться от «кардинальной ломки того, что было», и оставить для некоторых направлений бакалавриат и магистратуру.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком обучения от четырех до шести лет. «Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре», — сказал он.

Путин указал, что переход на новую систему образования должен быть плавным: у россиян «должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста», а не проблемы.

После послания Фальков пояснил, что продолжительность обучения в вузах будет варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от потребностей работодателя и сложности специальности.