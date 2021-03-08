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Группа Little Big отказалась участвовать в конкурсе «Евровидение»

Вокалист группы «Little Big» Илья Прусикин
Вокалист группы «Little Big» Илья Прусикин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Группа Little Big отказалась от участия в отборе 2021 года. Об этом лидер группы Илья Прусикин заявил в эфире «Первого канала».

«Группа Little Big не будет принимать участие в отборе этого года», — сказал он.

Группа Little Big выпустила клип с отсылкой на свой предыдущий клип
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Фото:Little Big / YouTube

На участие в конкурсе претендуют родившаяся в Душанбе российская певица Манижа, поп-группа «2маши» (участница проекта «Голос» Мария Зайцева и хип-хоп исполнительница Маша Шейх) и инди-поп группа Therr Maitz.

Представителей страны планируется определить путем голосования, их объявят в эфире «Первого канала» вечером 8 марта.

Little Big должна была представлять Россию на песенном конкурсе в 2020 году с песней UNO. Однако тогда конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Прусикин назвал отмену конкурса правильным решением.

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