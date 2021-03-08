Группа Little Big отказалась участвовать в конкурсе «Евровидение»

Вокалист группы «Little Big» Илья Прусикин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Группа Little Big отказалась от участия в отборе 2021 года. Об этом лидер группы Илья Прусикин заявил в эфире «Первого канала».

«Группа Little Big не будет принимать участие в отборе этого года», — сказал он.

На участие в конкурсе претендуют родившаяся в Душанбе российская певица Манижа, поп-группа «2маши» (участница проекта «Голос» Мария Зайцева и хип-хоп исполнительница Маша Шейх) и инди-поп группа Therr Maitz.

Представителей страны планируется определить путем голосования, их объявят в эфире «Первого канала» вечером 8 марта.