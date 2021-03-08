В Финляндии из-за COVID-19 закроют рестораны и бары

Парламент Финляндии на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 решил временно закрыть рестораны и бары. Заведениям запретят принимать посетителей, но позволят работать навынос

Фото: Нина Бурмистрова / ТАСС

Власти Финляндии на три недели закроют рестораны и бары почти по всей стране из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщил портал Yle.

Соответствующее решение принял парламент страны. Оно вступит в силу после того, как его одобрит президент. Ожидается, что это произойдет вечером 8 марта.

Ресторанам и барам запретят принимать посетителей, но разрешат готовить навынос. Ограничение коснется заведений в 15 регионах страны, кроме Северного Саво, Северной Карелии, Кайнуу и Центральной Похьянмаа.

На прошлой неделе в ресторанах Финляндии временно запретили петь и танцевать. Посетители могут находиться только за своим столиком. Вставать из-за него им разрешено только в уборную, покурить или забрать напиток со стойки. Эти ограничения для ресторанов введены до конца июня, но могут быть сняты раньше, если ситуация с COVID-19 улучшится.