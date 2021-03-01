Финляндия ввела чрезвычайное положение из-за роста заболевших COVID-19

Власти Финляндии объявили чрезвычайное положение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Вспышки COVID-19 произошли на горнолыжных курортах Лапландии, а также среди рабочих на верфях и строительных площадках

Правительство Финляндии ввело чрезвычайное положение из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщил Reuters.

Введение чрезвычайного положение позволит властям ввести ряд мер, в том числе временно закрыть рестораны и школы и ограничить передвижение между регионами.

«Правительство считает необходимым, чтобы у всех нас было меньше контактов. Теперь у каждого есть возможность повлиять на то, как сложатся весна и лето», — сказала премьер-министр Финляндии Сана Марин.

За последние две недели в нескольких регионах страны наблюдается быстрый рост числа заразившихся коронавирусом. Вспышки COVID-19 были зарегистрированы на горнолыжных курортах в Лапландии, а также среди рабочих на верфях и строительных площадках, отметил Reuters.