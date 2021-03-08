Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях

Израиль в преддверии досрочных парламентских выборов разрешил въезд своим гражданам. Из иностранцев туда смогут прилететь профессиональные спортсмены, направляющиеся на соревнования, иностранные рабочие и супруги граждан страны

Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

Израиль с 8 марта разрешил въезд некоторым категориям иностранцев, сообщила пресс-служба правительства страны. Накануне власти также сняли запрет на возвращение израильтян в страну. В ближайшие недели им будет отдаваться приоритет на въезд, поскольку 23 марта в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы.

Въезд для иностранцев будет ограничен. В ближайшие две недели он будет разрешен только: супругам или родителям гражданина или резидента Израиля; профессиональным спортсменам, направляющимся на соревнования; лицам, чья деятельность имеет жизненно важное значение для внешней политики или национальной безопасности Израиля, а также тем, кто иммигрирует и не может изменить дату своей иммиграции, и иностранным рабочим. За 24 часа до вылета иностранные граждане должны будут подать онлайн-заявление, которое рассмотрят власти.

Студенты и волонтеры въехать в страну до 27 марта не смогут.

Прибывшие в Израиль обязаны уйти на двухнедельный карантин. Чтобы попасть на самолет, граждане должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до вылета.