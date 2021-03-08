Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Акция на 8 марта в Париже. Трансляция Политика, 16:54 «Локомотив» одержал вторую победу подряд в чемпионате России по футболу Спорт, 16:53 В «Зените» ответили на данные о забытой в Петербурге форме Спорт, 16:34 «Газпром» поставил Shell первую партию «зеленого» сжиженного газа Бизнес, 16:31 Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях Общество, 16:06 Массовое озеленение: почему миллениалы помешались на домашних растениях Социальная экономика, 16:00  Менеджер Петра Яна отказался ставить точку в противостоянии со Стерлингом Спорт, 15:49 Подозреваемый в убийстве ребенка на юге Москвы оказался полицейским Общество, 15:42 Бывший врач «Спартака» заявил о скорой выписке Романцева из больницы Спорт, 15:26 Забудьте о KPI: как оценить эффективность в эпоху пандемии — Fast Company Pro, 15:19 Асад заразился коронавирусом Общество, 15:17 Умер дрессировщик львов Борис Бирюков Общество, 15:08 Попова и Голикова вошли в тройку лидеров медиарейтинга российских женщин Общество, 14:49 РФС признал судейскую ошибку в матче с участием «Спартака» Спорт, 14:35
Пандемия коронавируса ,  
0 

Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях

Израиль в преддверии досрочных парламентских выборов разрешил въезд своим гражданам. Из иностранцев туда смогут прилететь профессиональные спортсмены, направляющиеся на соревнования, иностранные рабочие и супруги граждан страны
Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press
Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

Израиль с 8 марта разрешил въезд некоторым категориям иностранцев, сообщила пресс-служба правительства страны. Накануне власти также сняли запрет на возвращение израильтян в страну. В ближайшие недели им будет отдаваться приоритет на въезд, поскольку 23 марта в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы.

Въезд для иностранцев будет ограничен. В ближайшие две недели он будет разрешен только: супругам или родителям гражданина или резидента Израиля; профессиональным спортсменам, направляющимся на соревнования; лицам, чья деятельность имеет жизненно важное значение для внешней политики или национальной безопасности Израиля, а также тем, кто иммигрирует и не может изменить дату своей иммиграции, и иностранным рабочим. За 24 часа до вылета иностранные граждане должны будут подать онлайн-заявление, которое рассмотрят власти.

Студенты и волонтеры въехать в страну до 27 марта не смогут.

В Израиле ослабили ограничения для прошедших вакцинацию граждан
Общество
Фото:Ariel Schalit / AP

Прибывшие в Израиль обязаны уйти на двухнедельный карантин. Чтобы попасть на самолет, граждане должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до вылета.

Израиль ослабляет ограничения, введенные из-за коронавируса, на фоне массовой вакцинации. Ранее в стране тем, кто получил оба компонента вакцины, разрешили посещать спортивные залы, бассейны, спортивные и культурные мероприятия и ярмарки.

Израиль — мировой лидер по вакцинации от коронавируса. По данным трекера Bloomberg, в стране ввели 8,7 млн доз вакцины, а на 100 жителей в среднем приходится 96,01 дозы. Для сравнения, в США на 100 человек приходится 27,21 дозы, в Великобритании — 34,93, а в России — 5,11. Первую дозу получили 54,6% населения Израиля, две — 41,4%.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: чем умные ошибки отличаются от глупых — опыт инженера NASA На книжной полке Сатьи Наделлы: чем зачитывается CEO Microsoft Без «угу» и «ага»: как правильно слушать и расположить к себе собеседника Не играй, а зарабатывай: могут ли видеоигры принести инвестору доход

Всего с начала пандемии в Израиле выявили 803,2 тыс. заразившихся, умерли от коронавируса 5,8 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Виктория Полякова
Израиль въезд в страну коронавирус
Материалы по теме
СМИ узнали о переносе визита главы Pfizer в Израиль из-за второй прививки
Общество
Израиль свернул программу «вакцинной дипломатии» после проверки
Политика
СМИ узнали о соглашении Израиля и Сирии по поставкам российской вакцины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter