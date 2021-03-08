Пандемия коронавируса , 08 мар, 10:46
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В России за сутки выявили 10,2 тыс. случаев заражения COVID-19
За прошедшие сутки в России зафиксировали 10 253 случаев заболевания COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4,322 млн.
Также за последние 24 часа в России зафиксировали 379 летальных исходов. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в стране скончались 89 473 человека.
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