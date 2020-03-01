В Вашингтоне из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

В американском штате Вашингтон из-за угрозы распространения нового коронавируса ввели режим чрезвычайного положения, сообщил губернатор Джей Инсли.

«Это позволит получить нам [от государства] необходимые [для борьбы с коронавирусом] ресурсы», — пояснил он.

Режим чрезвычайного положения в Вашингтоне ввели после того, как в нем 29 февраля зарегистрировали первую в США смерть от коронавируса. Как сообщала администрация президента Дональда Трампа, в ходе подготовки к возможному распространению COVID-2019 в стране увеличат выпуск медицинских масок, перчаток, халатов и прочих необходимых для борьбы с заболеванием вещей. Помимо этого, в США запретили въезжать иностранцам, посетившим недавно Иран, в котором произошла вспышка заболевания.

По онлайн-данным SCMP, в США новым коронавирусом заразились 62 человека.