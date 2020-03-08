Ракова рассказала о поиске знакомых пациента с коронавирусом
На установление личности всех, кто контактировал с россиянином, заболевшим в Италии коронавирусом, московским властям понадобилась одна ночь, а на их изоляцию — следующий день. Об этом РБК рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Давайте я расскажу, как мы искали всю семью, всех друзей молодого человека, который заболел <...>. В субботу [29 февраля] в десять вечера поступила информация, что у него подтвердилась первая проба на вирус», — рассказала Ракова (официально о заражении вернувшегося из Италии россиянина оперативный штаб объявил в понедельник, 2 марта).
Заболевшего немедленно опросили обо всех контактах по возвращении и взяли у него координаты этих людей. Информацию о пассажирах рейса, на котором россиянин вернулся из Италии, дал «Аэрофлот». Все пассажиры лайнера были разделены на ближний и дальний круг. «Три кресла впереди и три кресла сзади — ближний круг, уточнила вице-мэр. Затем на основе данных загранпаспортов получили от МВД недостающие сведения, которые имеются в российских паспортах.
«Дальше по всем базам, которые у нас есть, искали их телефоны и контакты и фактические адреса. К утру у нас была вся картина: в самолете было 188 человек, и у нас также были контакты 12 человек из его окружения: шесть человек — семья и шесть человек друзей», — продолжила заммэра. Вся эта работа, по ее словам, была проделана в ночь на воскресенье.