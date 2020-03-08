Ракова рассказала о поиске знакомых пациента с коронавирусом

«Ко всем выехала скорая помощь, в период с десяти утра воскресенья до восьми вечера всех родственников и друзей госпитализировали, всех, кто был на ближнем и дальнем круге, отправили на домашний учет. Тут же выписали больничный и оставили дома. Пробы начали приходить на следующий день, и они пока у всех отрицательные», — добавила Ракова.

Заммэра также рассказала об одном из родственников заболевшего, который не захотел сотрудничать с властями и пытался избежать принудительной изоляции. «Я звоню его родственнику с утра и рассказываю, что высока вероятность, что они могут заболеть <...>. В результате он отказывается говорить, где он находится, убеждает, что приедет, и не приезжает, говорит, что перезвонит, но не перезванивает. Говорит, что не знает, где его жена и дочь, и целый день водит нас за нос. Рассказывает, что его нет в Москве и так далее. В это время человек ходит вместе со своей женой по торговым центрам. Только благодаря усилиям правоохранительных органов нам часам к десяти вечера удалось с ним связаться и госпитализировать», — добавила она.

Официально первым заболевшим коронавирусной инфекцией россиянином стал сотрудник РФС Давид Беров. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, после выявления вируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел. Еще 85 человек отправили на карантин.

Как сообщило издание «Медиазона», Ракова с личного телефонного номера звонила паре, летевшей одним рейсом из Милана с Беровым. Об этом журналистам рассказал один из попутчиков Берова на рейсе из Милана по имени Артем. Он летел со своей девушкой, в Москву прибыли 23 февраля. По словам Артема, через неделю после прилета его отправили на карантин до 8 марта, а девушка в это время была уже в другом городе. Она рассказала Артему, что ей «названивает какая-то женщина» и говорит, чтобы «надела маску». Когда Артем перезвонил по этому номеру, его собеседница представилась заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой.

«Когда я позвонил и сказал, что я по поводу девушки, назвал ее имя и фамилию, она в ответ: «О, а вы вот тот-то тот-то, судя по всему». Значит, там степень осведомленности была максимальной», — рассказал Артем.

7 марта Берова выписали из больницы в связи с выздоровлением.