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СМИ узнали о проверке допуска Маска к секретным данным из-за марихуаны
В сентябре 2018-го Илон Маск покурил смесь табака и марихуаны во время записи подкаста. После этого Пентагон попросил его рассказать, принимал ли он незаконно наркотики за последние семь лет
Фото: Фото: Joe Skipper/ Reuters

После того как Илон Маск во время записи подкаста с Джо Роганом покурил Марихуану в Пентаноге попросили главу SpaxeX сообщить, употреблял ли он наркотики в течение последних семи лет, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в компании и американского чиновника.

У Маска есть допуск к секретным данным поскольку основанная им SpaceX занимается в том числе запуском военных спутников. По словам чиновника, который попросил не называть его имя, Собеседник агентства в компании подтвердил проверку. Он добавил, что она не затронула работу SpaceX и после того, как видео в интернете появилось видео с курящим марихуану Маском компания заключила несколько оборонных контрактов.

Видео: РБК

В Минобороны США заявили Bloomberg, что ведомство следует стандартным процедурам, когда появляется информация, которая может отразиться на чьем-либо допуске к секретным данным. Комментировать уровень допуска отдельных лиц в Пентагоне отказались

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Как отмечает Bloomberg, несмотря на то курение марихуаны остается федеральным преступлением,употребление наркотика в рекреационных целях легализовали в 10 штатах и округе Колумбия (в медицинских целях марихуану легализована в 33 штатах).

Подкаст Джо Рогана записывают в Калифорнии, там курение марихуаны разрешено как в медицинских, так и в рекреационных целях. Маск пришел к нему на интервью в сентябре, они более двух часов беседовали в прямом эфире и пили виски. В какой-то момент ведущий предложил главе SpaceX выкурить смесь марихуаны и табака. Маск согласился, предварительно уточнив, законно ли это. После этого акции другой компании Маска, Tesla упали на 10%.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Илон Маск, марихуана, Пентагон
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