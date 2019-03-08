СМИ узнали о проверке допуска Маска к секретным данным из-за марихуаны

В сентябре 2018-го Илон Маск покурил смесь табака и марихуаны во время записи подкаста. После этого Пентагон попросил его рассказать, принимал ли он незаконно наркотики за последние семь лет

Фото: Фото: Joe Skipper/ Reuters

После того как Илон Маск во время записи подкаста с Джо Роганом покурил Марихуану в Пентаноге попросили главу SpaxeX сообщить, употреблял ли он наркотики в течение последних семи лет, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в компании и американского чиновника.

У Маска есть допуск к секретным данным поскольку основанная им SpaceX занимается в том числе запуском военных спутников. По словам чиновника, который попросил не называть его имя, Собеседник агентства в компании подтвердил проверку. Он добавил, что она не затронула работу SpaceX и после того, как видео в интернете появилось видео с курящим марихуану Маском компания заключила несколько оборонных контрактов.

Видео: РБК

В Минобороны США заявили Bloomberg, что ведомство следует стандартным процедурам, когда появляется информация, которая может отразиться на чьем-либо допуске к секретным данным. Комментировать уровень допуска отдельных лиц в Пентагоне отказались