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Маск ответил на новые претензии Комиссии по ценным бумагам США
Прошлогодний конфликт Илона Маска с регулятором может выйти на новый этап. Комиссия обвинила основателя Tesla в нарушении досудебного соглашения. В ответ на это Маск посоветовал внимательно читать отчеты Tesla
Илон Маск (Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg)

Основатель Tesla Илон Маск в Twitter ответил на претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Накануне та обвинила его в нарушении соглашения, предписывающего владельцу компании согласовывать с регулятором сообщения для соцсетей, которые могут оказывать влияние на акционеров.

«Комиссия забыла прочитать отчет Teslа, где ясно сказано: [будет произведено] от 350 тыс. до 500 тыс. [автомобилей.] Какой конфуз», — написал Маск.

В следующем твите бизнесмен добавил, что с уважением относится к суду. «[Американское правосудие] не идеально, но в целом мы должны быть очень благодарны судебной системе США», — написал он.

Комиссия по ценным бумагам 25 февраля обратилась к федеральному судье с просьбой обвинить предпринимателя в неуважении к суду из-за серии твитов. В одном из них Маск заявил, что в этом году Tesla намерена произвести 500 тыс. автомобилей Tesla Model 3, а спустя несколько часов поправился, что речь идет о 400 тыс.

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Регулятор считает, что эти сообщения нарушают прошлогоднюю договоренность, согласно которой Маск обязался согласовывать все свои сообщения для соцсетей, потенциально способные повлиять на акционеров компании, с SEC, поясняет WSJ. Предприниматель «не запрашивал и не получал предварительного одобрения до публикации этого твита, который был неточным и получил распространение среди более чем 24 млн человек», указал регулятор.

Представитель Tesla заявил, что распространение данных, обнародованных Маском, в конце января было одобрено генеральным советником компании и назначенным советником по ценным бумагам, так как указанная информация содержалась в ежеквартальном отчете компании. Кроме того, отметили адвокаты, твит был опубликован в те часы, когда биржа не работала. Суд пока не назначил дату слушания по жалобе регулятора.

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У прошлогоднего конфликта Комиссии по ценным бумагам и биржам с Маском были серьезные последствия. Поводом для разбирательства в 2018 году также стал твит бизнесмена: тогда он заявил, что готов выкупить бумаги Tesla по $420 за акцию.

После этого сообщения стоимость акций производителя электромобилей на бирже резко пошла вверх. Власти посчитали, что слова о планах выкупа были безосновательными, а значит таким образом Маск ввел всех в заблуждение.

Однако тогда предпринимателю удалось договориться с регулятором. По условиям досудебного соглашения с SEC, он оставил пост председателя совета директоров компании (сохранив за собой должность гендиректора), а компания Tesla заплатила $20 млн. Такой же штраф заплатил и сам Маск. Кроме того, он обязался согласовывать с регулятором сообщения в соцсетях, которые могут повлиять на решения инвесторов в отношении Tesla.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Илон Маск, биржа
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