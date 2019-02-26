Маск ответил на новые претензии Комиссии по ценным бумагам США

Прошлогодний конфликт Илона Маска с регулятором может выйти на новый этап. Комиссия обвинила основателя Tesla в нарушении досудебного соглашения. В ответ на это Маск посоветовал внимательно читать отчеты Tesla

Илон Маск (Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg)

Основатель Tesla Илон Маск в Twitter ответил на претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Накануне та обвинила его в нарушении соглашения, предписывающего владельцу компании согласовывать с регулятором сообщения для соцсетей, которые могут оказывать влияние на акционеров.

«Комиссия забыла прочитать отчет Teslа, где ясно сказано: [будет произведено] от 350 тыс. до 500 тыс. [автомобилей.] Какой конфуз», — написал Маск.

В следующем твите бизнесмен добавил, что с уважением относится к суду. «[Американское правосудие] не идеально, но в целом мы должны быть очень благодарны судебной системе США», — написал он.

Комиссия по ценным бумагам 25 февраля обратилась к федеральному судье с просьбой обвинить предпринимателя в неуважении к суду из-за серии твитов. В одном из них Маск заявил, что в этом году Tesla намерена произвести 500 тыс. автомобилей Tesla Model 3, а спустя несколько часов поправился, что речь идет о 400 тыс.