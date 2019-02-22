Илон Маск взял ипотеку на $61 млн

По пяти кредитам, взятым сроком на 30 лет, миллиардер должен ежемесячно выплачивать банку Morgan Stanley по $180 тыс.

Илон Маск (Фото: Joe Skipper / Reuters)

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск взял в банке Morgan Stanley ипотечные кредиты на общую сумму $61 млн, сообщает Bloomberg. По его данным, четыре новых кредита на покупку недвижимости в Калифорнии общим размером около $50 млн были оформлены в конце 2018 года. До $61 млн сумму увеличила сделка, в рамках которой Маск рефинансировал кредит на приобретение купленного в 2012 году за $17 млн особняка площадью около 1900 кв. м ​в пригороде Лос-Анджелеса.

По данным Bloomberg, кредиты взяты Маском сроком на 30 лет, при этом в первые несколько лет процентная ставка по ним будет составлять 3,5% годовых, а затем будет меняться в соответствии с динамикой ключевой ставки ФРС. Размер ежемесячного платежа по кредитам Bloomberg оценивает в $180 тыс.

Представитель Morgan Stanley отказалась прокомментировать сделку с Маском, представитель Маска не ответил на запрос Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что за настолько крупными ипотечными кредитами в банки обращаются редко. Тем не менее, по данным Bloomberg, к концу 2018 году непогашенными в США оставались около 230 ипотечных кредитов размером от $10 млн до $20 млн каждый. Три четверти этих кредитов были взяты позже 2013 года, в более чем половине случаев залогом по ним выступают дома в Калифорнии.