Маск поблагодарил по-русски за поздравление со стыковкой Dragon с МКС

Маск поблагодарил по-русски за поздравление со стыковкой Dragon с МКС

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ответил по-русски на поздравление с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.

«Спасибо за добрые слова!» — написал Маск в своем Twitter.

Девушка по имени Екатерина Павлюченко, поздравившая Маска в своем Twitter, написала, что не думает, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин или госкорпорация поздравят бизнесмена. Она сделала это самостоятельно от имени «всех космических энтузиастов России».

«Роскосмос» поздравил NASA с успешной стыковкой. В госкорпорации подчеркнули, что безопасность полетов должна быть безукоризненной, а также поприветствовали развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выразили уверенность, что сотрудничество будет развиваться.

Также компанию Илона Маска SpaceX с успешным запуском поздравил президент США Дональд Трамп.

Первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2 компании SpaceX стартовал 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. 3 марта космический корабль состыковался с МКС в 05:51 по восточному времени (13:51 мск). Как уточнили в NASA, в этот момент МКС находилась над Новой Зеландией.