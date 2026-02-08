Синоптик Леус предупредил о новых снегопадах в Москве на неделе

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться — по данным базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки она снизилась на 1 см. Однако новые снегопады ожидаются в столице уже 11 и 12 февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сейчас на ВДНХ высота сугробов — 48 см, на Балчуге — 55 см, в Тушино — 56 см.

«Следующая возможная прибавка высоты снежного покрова в Москве ожидается 11-12 февраля, она может составить за двое суток 1-6 см», — написал он.

В северной части Московской области высота снежного покрова за прошедшие сутки уменьшилась — примерно на сантиметр, а в южных районах снежный покров подрос. Больше всего снега в Черустях — 66 см.

Ранее Леус отметил, что ночь на 7 февраля стала самой теплой в Москве с конца января.

Как сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в начале предстоящей недели в столице сохранится облачная погода без существенных осадков и морозы до минус 15 - минус 10 градусов.