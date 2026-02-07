В Москве зафиксировали самую теплую ночь с конца января

Фото: Александр Казаков / ТАСС

В Москву пришло временное потепление. Ночь на субботу, 7 февраля, стала самой теплой с конца января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ минувшей ночью опустилась до минус 12,3 градусов. На других метеостанциях столицы показатели варьировались от минус 11,8 градусов в Строгино до минус 13,6 градусов в Бутово и Новой Москве. В Подмосковье разброс минимальных температур составил от минус 11,8 градусов в Можайске до минус 18,0 градусов в Талдоме.

По словам Леуса, относительно теплая по меркам начала февраля погода сохранится и днем 7 февраля. «На фоне небольшого и локального снега температура поднимется до -7-9°. А уже в воскресенье температурный тренд сменится на противоположный и температура понизится на градус-другой», — отметил синоптик.

Начало следующей недели будет еще более морозным, особенно в ночные часы. По прогнозам синоптика, температура воздуха ночью составит минус 15-16 градусов. «Во второй половине недели ожидается следующая тёплая волна, которая достигнет максимума 13-14 февраля, с выходом температуры в зону слабых оттепелей», — сказал Леус.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила о небольшом потеплении в Москве в выходные. По ее словам, в начале следующей недели в столице сохранится облачная погода без существенных осадков и морозы до минус 10–15 градусов.