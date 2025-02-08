Собянин: пять человек госпитализированы после пожара на Электрозаводе в Москве

Собянин назвал число пострадавших при пожаре на Электрозаводе

Пять человек госпитализированы после пожара, угрозы их жизням нет, сообщил Собянин. Пожар в здании Электрозавода локализовали, открытое горение ликвидировано

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы госпитализированы пять человек. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

По его словам, угрозы для жизней пострадавших нет. «Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках», — написал мэр. Московский депздрав ранее сообщал о госпитализации трех человек с отравлением продуктами горения.

Всех, кто находился внутри здания, по предварительной информации, эвакуировали, сообщил Собянин.

Пожар в здании Электрозавода начался вечером 8 февраля. Открытое горение уже ликвидировано, а пожар локализован, уточнил глава города. По информации МЧС, возгорание локализовано на площади 300 кв. м.

Сотрудники МЧС спасли из горящего здания 80 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно. На данный момент возгорание тушат.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Площади в здании Электрозавода арендуют коммерческие организации, в том числе фотостудии, прокаты и студия танцев.

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники писали, что, по предварительным данным, причиной пожара может быть неисправность электропроводки или перегрузка сети.