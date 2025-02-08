СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве
По факту пожара в здании Электрозавода в Москве возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
«Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — говорится в сообщении.
Пожар в пятиэтажном здании начался вечером 8 февраля, помещения там арендуют многие коммерческие организации, включая фотостудии и студию танцев.
Три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, их жизням ничего не угрожает, рассказали в департаменте здравоохранения Москвы. МЧС сообщило, что спасены около 80 человек, еще 120 эвакуировались.
ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники писали, что, по предварительным данным, причиной пожара может быть неисправность электропроводки или перегрузка сети.
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