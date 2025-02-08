Из горящего здания Электрозавода в Москве спасли 80 человек

Пожарные спасли 80 человек, еще 120 эвакуировались из горящего здания самостоятельно. По данным депздрава, как минимум троих пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения

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Пожарные спасли около 80 человек из горящего административного здания на востоке Москвы, 120 эвакуировались сами, сообщила пресс-служба МЧС.

Речь идет о здании бывшего Электрозавода. Площади там арендуют многие организации, в том числе частный бизнес.

Телеграм-канал SHOT писал, что загорелась студия танцев. По сведениям Mash, люди оказались заблокированы в фотостудии Lion, где в это время фотографировались танцоры. В студии танцев до начала пожара проходили занятия, утверждает канал. ТАСС писал со ссылкой на оперативные службы, что люди просили о помощи из окон верхних этажей. В МЧС подтвердили, что спасатели применяли подъемные и другие специализированные механизмы.

В фотостудии «Москва» РБК сообщили, что пожар произошел во втором корпусе здания. В студии танцев My pole space отказались от комментариев.

РБК направил запрос в АО «Электрозавод».

В МЧС сообщили, что сведений о пострадавших в ведомство не поступало. По информации Baza, как минимум десять детей надышались угарным газом. «Из обратившихся за медицинской помощью три человека госпитализируются в НИИ им. Склифосовского с отравлением продуктами горения. Состояние их не тяжелое, угрозы для жизни нет. Медики продолжают оставаться на месте пожара на случай последующих обращений», — сообщили РБК в московском департаменте здравоохранения.

Проверку по факту пожара начал Следственный комитет.