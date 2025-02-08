МЧС сообщило о локализации пожара в здании Электрозавода
Пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве локализован на площади 300 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар в здании Электрозавода произошел вечером 8 октября. Сотрудники МЧС спасли 80 человек, еще 120 эвакуировались. Три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, рассказали в Депздраве Москвы. Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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