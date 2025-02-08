 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Очевидцы рассказали, как ломали двери и окна, чтобы покинуть Электрозавод

Очевидцы рассказали, что эвакуироваться сразу после начала им приходилось самостоятельно: некоторые выходы были заполнены дымом и закрыты на замки, которые пришлось ломать. Спасаясь, люди выбивали и окна
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Люди, заблокированные в загоревшемся здании Электрозавода на востоке Москвы, выламывали двери и окна, чтобы эвакуироваться. Об этом очевидцы рассказали «Осторожно Новости».

Один из очевидцев по имени Федор рассказал телеграм-каналу, что находился в скейт-парке, когда начался пожар. В ответ на вопрос, как мужчина покидал здание, он и другой очевидец по очереди сказали: «Мы сами себя эвакуировали».

«Начали паниковать, выламывали двери и через технические помещения [уходили]. По балкам, четвертый этаж», — сказал второй очевидец. По его словам, весь зал оказался в дыму, и видеть окружающую обстановку было невозможно даже на расстоянии вытянутой руки.

Федор, в свою очередь, добавил, что ему и другим людям пришлось выбить все стекла.

Очевидцы рассказали, как ломали двери и окна, чтобы покинуть Электрозавод
Video

Тушить загоревшееся здание Электрозавода в Москве отправили поезд
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

По словам обоих мужчин, зал заволокло дымом за две-три минуты, и маршрутов для выхода не было. В скейт-парке на момент пожара находились 30-40 человек, сообщил очевидец Федор.

Третий очевидец рассказал телеграм-каналу, что коридоров для выхода было два, но один был сильно задымлен, и идти туда не представлялось возможным. Второй выход был закрыт железной дверью и на замок, люди нашли болгарку, но воспользоваться ей не удалось, и ломать замок посетители начали другими подручными средствами.

«Ломали чем попало, там были перила, лом даже был. Мы все это сломали, сломали замок, и в итоге все прошли и спустились», — сказал молодой человек. Он уточнил, что находился в скейт-парке «Роллер-Арена».

Пожар в здании Электрозавода произошел вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли 80 человек, еще 120 эвакуировались.

Очевидцы рассказали, как ломали двери и окна, чтобы покинуть Электрозавод

Пять человек госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии экстренных служб, причиной пожара могло стать короткое замыкание, писало «РИА Новости». Среди возможных причин источники ТАСС также называют неисправность электропроводки или перегрузку сети. Волгорание уже локализовано, открытое горение потушено.

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Электрозаводская Москва очевидцы пожар
Материалы по теме
Тушить загоревшееся здание Электрозавода в Москве отправили поезд
Общество
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве
Общество
Стала известна возможная причина пожара в здании Электрозавода в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Сотрудники Росгвардии эвакуировали 36 человек при пожаре на ЭлектрозаводеОбщество, 22:30
Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле МакеевкиПолитика, 22:15
Очевидцы рассказали, как ломали двери и окна, чтобы покинуть ЭлектрозаводОбщество, 22:12
Тренер «Вашингтона» заявил, что пауза в сезоне НХЛ поможет ОвечкинуСпорт, 21:42
Собянин назвал число пострадавших при пожаре на ЭлектрозаводеОбщество, 21:31
МЧС сообщило о локализации пожара в здании ЭлектрозаводаОбщество, 20:58
Болельщик умер во время хоккейного матча в КрасноярскеСпорт, 20:51
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Премьер Грузии оценил возможность восстановления дипотношений с РоссиейПолитика, 20:50
Россия решила не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООНПолитика, 20:45
В Госдуму внесли законопроект об индексации военных пенсийПолитика, 20:42
«Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском мореПолитика, 20:25
Тушить загоревшееся здание Электрозавода в Москве отправили поездОбщество, 20:20
Трамп объявил о прекращении помощи ЮАР из-за нарушения прав африканеровПолитика, 20:15
Умер чемпион СССР по боксу Геннадий ДоброхотовСпорт, 20:14