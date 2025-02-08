Очевидцы рассказали, как ломали двери и окна, чтобы покинуть Электрозавод

Очевидцы рассказали, что эвакуироваться сразу после начала им приходилось самостоятельно: некоторые выходы были заполнены дымом и закрыты на замки, которые пришлось ломать. Спасаясь, люди выбивали и окна

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Люди, заблокированные в загоревшемся здании Электрозавода на востоке Москвы, выламывали двери и окна, чтобы эвакуироваться. Об этом очевидцы рассказали «Осторожно Новости».

Один из очевидцев по имени Федор рассказал телеграм-каналу, что находился в скейт-парке, когда начался пожар. В ответ на вопрос, как мужчина покидал здание, он и другой очевидец по очереди сказали: «Мы сами себя эвакуировали».

«Начали паниковать, выламывали двери и через технические помещения [уходили]. По балкам, четвертый этаж», — сказал второй очевидец. По его словам, весь зал оказался в дыму, и видеть окружающую обстановку было невозможно даже на расстоянии вытянутой руки.

Федор, в свою очередь, добавил, что ему и другим людям пришлось выбить все стекла.

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По словам обоих мужчин, зал заволокло дымом за две-три минуты, и маршрутов для выхода не было. В скейт-парке на момент пожара находились 30-40 человек, сообщил очевидец Федор.

Третий очевидец рассказал телеграм-каналу, что коридоров для выхода было два, но один был сильно задымлен, и идти туда не представлялось возможным. Второй выход был закрыт железной дверью и на замок, люди нашли болгарку, но воспользоваться ей не удалось, и ломать замок посетители начали другими подручными средствами.

«Ломали чем попало, там были перила, лом даже был. Мы все это сломали, сломали замок, и в итоге все прошли и спустились», — сказал молодой человек. Он уточнил, что находился в скейт-парке «Роллер-Арена».

Пожар в здании Электрозавода произошел вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли 80 человек, еще 120 эвакуировались.

Пять человек госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии экстренных служб, причиной пожара могло стать короткое замыкание, писало «РИА Новости». Среди возможных причин источники ТАСС также называют неисправность электропроводки или перегрузку сети. Волгорание уже локализовано, открытое горение потушено.