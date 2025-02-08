Стала известна возможная причина пожара в здании Электрозавода в Москве
Причиной пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве могло стать короткое замыкание, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. ТАСС со ссылкой на оперативные службы также называет среди возможных причин неисправность электропроводки или перегруз сети.
По данным департамента здравоохранения, госпитализированы три человека, они отравились продуктами горения. Их жизни ничего не угрожает, уточнили там. По информации госагентств, пострадали восемь человек.
МЧС сообщило, что спасены около 80 человек, еще 120 эвакуировались.
Из-за пожара пятиэтажное здание на Электрозаводской улице заволокло дымом. Для спасения людей были развернуты подъемники. Пожару присвоили четвертый из пяти рангов сложности. Площадь возгорания, по данным ТАСС, выросла до 800 кв. м. Следственный комитет начал проверку.
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