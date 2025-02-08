Тушить загоревшееся здание Электрозавода в Москве отправили поезд
Пожарный поезд направили для помощи в тушении пожара в здании Электрозавода в столице, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.
В составе поезда цистерны со 120 т воды и 4 т пенообразователя, уточняет ведомство.
Пожар в бывшем здании Электрозавода начался вечером 8 февраля. По данным на 20:00, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, их жизни вне опасности. Спасатели эвакуировали около 80 человек, еще 120 выбрались самостоятельно.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для выяснения причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.
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