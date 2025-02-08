Умер бывший глава онкоцентра им. Блохина, академик РАН Михаил Давыдов

Давыдов, руководивший онкоцентром им. Н. Н. Блохина в 2001-2017 годах, умер на 78-м году жизни после долгой болезни. В 2017-м договор хирурга не был продлен после обвинений центра в незаконном взимании платы с пациентов

Михаил Давыдов (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Хирург-онколог, академик Российской академии наук (РАН) Михаил Давыдов умер на 78-м году жизни. Об этом сообщили в онкоцентре им. Н. Н. Блохина (РОНЦ).

«От тяжелой продолжительной болезни скончался Михаил Иванович Давыдов — в высшей степени талантливый клиницист и талантливый хирург», — сказано в сообщении.

Михаил Давыдов — академик РАН, экс-главный онколог России (2015–2017 годах). Он возглавлял РОНЦ с 2001 по 2017 год. В 2006–2011 годах также возглавлял Российскую академию медицинских наук (РАМН).

Давыдов имел ученое звание профессора по специальности «онкология». В 1999 году был избран членом-корреспондентом, а в 2004 году действительным членом РАМН. За год до этого стал академиком РАН (был избран по Отделению биологических наук).

В 2017 году Давыдов получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Прежде заведовал кафедрой онкологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

Договор Давыдова с РОНЦ в ноябре 2017 года не был продлен, о чем его, по его словам, «уведомили в соответствии с законом». «Мне не известно, кто будет назначен, потому что это проходит в большой секретности и сопровождается информационной войной с онкоцентром путем вбрасывания лживой информации о том, что вы [врачи] все взяточники во главе со мной», — заявил он тогда.

В том же месяце Генпрокуратура обвинила Центр им. Блохина в незаконных поборах. По данным надзорного ведомства, с 2015 года более 2,2 тыс. пациентов центра необоснованно оплатили бесплатные услуги на сумму 5,38 млн руб. Из результатов проверки Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), проведенной в 2016 году, следовало, что все эти услуги были включены в страховые случаи.

В ответ РОНЦ назвал тарифы ОМС «несостоятельными», поскольку с их помощью невозможно определить попозиционную стоимость услуг. Ситуацию с необоснованными переплатами РОНЦ объяснил «дезорганизацией» оказания медпомощи на местах.

Против увольнения Давыдова выступали детский хирург Леонид Рошаль, певцы Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Александр Буйнов и другие знаменитости. Сам Давыдов после отставки объявил об уходе из медицины.