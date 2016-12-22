Глава онкоцентра им. Блохина объявил об уходе из медицины

Глава Российского национального онкологического центра им. Блохина (РОНЦ) Михаил Давыдов заявил о своем уходе с поста директора и прекращении работы в медицине. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Давыдов сказал, что «уведомлен в соответствии с законом» о непродлении своего договора, и объявил о назначении с 28 ноября нового руководителя РОНЦ. «Мне не известно, кто будет назначен, потому что это проходит в большой секретности и сопровождается информационной войной с онкоцентром путем вбрасывания лживой информации о том, что вы [врачи] все взяточники во главе со мной», — заявил он.

«Тональность этой подачи такова, что я принял решение полностью оставить центр», — добавил Давыдов.

Он уточнил, что уходит не только с поста руководителя, но и полностью из медицины. Давыдов поблагодарил коллектив, попросил его сохранять «лояльность к новому развитию и не реагировать на провокации».

РБК 14 ноября выяснил, что главный онколог Минздрава, директор РОНЦ Михаил Давыдов уйдет со своего поста 27 ноября. По информации источника, центр не продлил с ним контракт. Давыдов заявил, что намерен уйти «по собственному желанию». В то же время источник РБК рассказал, что вокруг онкоцентра в последнее время возникло много скандалов, «связанных со взяточничеством».

Против увольнения Давыдова выступили детский хирург Леонид Рошаль, певцы Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Александр Буйнов и другие знаменитости.

23 ноября Генпрокуратура обвинила центр им. Блохина в незаконных поборах. По данным надзорного ведомства, с 2015 года более 2,2 тыс. пациентов центра необоснованно оплатили бесплатные услуги на сумму 5,38 млн руб. Согласно проверке Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), проведенной в 2016 году, все эти услуги были включены в страховые случаи. В ответ РОНЦ назвал тарифы ОМС «несостоятельными», так как с помощью них невозможно определить попозиционную стоимость услуг. Сложившуюся ситуацию с необоснованными переплатами РОНЦ объяснил «дезорганизацией» оказания медпомощи на местах.

Михаил Давыдов, академик РАН, экс-главный онколог России (2015–2017 годах) возглавлял РОНЦ с 2001 года. В 2006–2011 годах также возглавлял Российскую академию медицинских наук (РАМН). В 2017 году Давыдов получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он также заведует кафедрой онкологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

