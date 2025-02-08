Осужденный за теракт в Домодедово попытался отсудить у ФСИН ₽1,5 млн
Осужденный пожизненно по делу о теракте в аэропорту Домодедово Ислам Яндиев хотел взыскать 1,5 млн руб. через суд из-за условий содержания в колонии, но ему было отказано, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
В ноябре 2013 года Яндиева приговорили к пожизненному заключению по делу о теракте в аэропорту Домодедово. 24 января 2011 года в зале международных прилетов террорист-смертник Магомед Евлоев подорвал себя — в результате взрыва погибли 37 человек, еще 172 человека получили ранения. Суд установил, что Яндиев, а также его брат Илез, Ахмед Евлоев и Башир Хамхоев участвовали в перевозке Магомеда Евлоева. В частности, братья Яндиевы встретили Евлоева в Москве, приобрели средства связи, автотранспорт, проводили разведку в аэропорту, арендовали квартиру для своего подельника.
Следствие заявило, что в банду, причастную к совершению теракта, входили около 35 человек, в том числе лидер запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умаров. В сентябре 2017 года ФСБ сообщила об обнаружении тела Умарова в Ингушетии. О его ликвидации весной 2014 года говорил директор ФСБ Александр Бортников.
В 2022 году осужденный подал в суд на ФСИН и потребовал 500 тыс. руб., поскольку в колонии в Хабаровском крае, где он отбывает наказание, по его словам, ему не давали соблюдать мусульманский пост и выключали свет в камере на ночь. Суд в Москве взыскал в его пользу 20 тыс. руб. Яндиев пытался оспорить это решение, но безуспешно.
Другой суд в это же время рассматривал иск осужденного к руководству СИЗО, где он находился в 2012–2013 годах, и к ФСИН на 1 млн руб. По еще одному иску он требовал 30 тыс. руб. Суды ему отказали.
Заключенный также жаловался в исках на применение наручников при выводе на прогулку, в баню, к врачам, на краткосрочное свидание, а также на нехватку личного пространства в камере и отказ в соседе.
РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Хабаровскому краю.
Весной 2023 года Верховный суд отказался удовлетворить иск Яндиева с просьбой отдать ему игру тетрис.
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