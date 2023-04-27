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Верховный суд запретил осужденному на пожизненное играть в тетрис

Верховный суд не разрешил приговоренному к пожизненному заключению играть в тетрис
Ислам Яндиев (в центре)
Ислам Яндиев (в центре) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Верховный суд России отказался удовлетворить иск заключенного Ислама Яндиева с просьбой отдать ему игру тетрис. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Яндиев отбывает пожизненное заключение в Хабаровском крае. В 2020 году ему в колонию прислали посылку с тетрисом. Сотрудники исправительного учреждения не отдали Яндиеву игру, так как она является «электронным носителем информации», то есть предметом, которым заключенным запрещено пользоваться.

Яндиев возражал, что это настольная игра, которая не дает доступа в интернет. Он подал в суд административный иск. Назрановский районный суд Ингушетии в 2021 году отказал в удовлетворении его требования. Осужденный подал апелляцию — апелляционная инстанция сочла действия сотрудников ФСИН незаконными и поручила вернуть игру Яндиеву.

Однако хабаровская ФСИН в марте 2023 года подала кассационную жалобу на это решение. В итоге судебная коллегия по административным делам Верховного суда заявила о нарушениях норм материального права при рассмотрении дела, и Яндиеву вновь запретили передавать тетрис. В суде пришли к выводу, что игра все же обладает признаками электронного носителя информации.

Суд не уточняет, за что отбывает наказание Ислам Яндиев. Человека с такими же именем и фамилией в ноябре 2013 года приговорили к пожизненному заключению по делу о теракте в аэропорту Домодедово. 24 января 2011 года в зале международных прилетов террорист-смертник Магомед Евлоев подорвал себя — в результате взрыва погибли 37 человек, еще 172 человека получили ранения. Суд установил, что Ислам Яндиев, а также его брат Илез, Ахмед Евлоев и Башир Хамхоев участвовали в перевозке Магомеда Евлоева. В частности, братья Яндиевы встретили Евлоева в Москве, приобрели средства связи, автотранспорт, проводили разведку в аэропорту, арендовали квартиру для своего подельника.

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