Путин поручил разработать меры блокировки звонков зарубежных мошенников

Президент распорядился обеспечить блокировку звонков из-за рубежа, которые осуществляют с преступными целями, и повысить уровень идентификации номеров настоящих органов власти у абонентов

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Президент Владимир Путин поручил правительству, МВД и ФСБ разработать меры по блокировке поступающих россиянам с преступной целью звонков из-за рубежа, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях», — сказано в сообщении.

Путин, кроме того, распорядился разработать иные меры защиты граждан от «преступных посягательств» через средства связи, а также повысить уровень идентификации абонентских номеров органов публичной связи при взаимодействии с гражданами.

Выполнить эти поручения ведомства должны к 1 июля.

О мошенниках, которые под тем или иным предлогом обманывают россиян по телефону или заставляют их идти на преступные действия, сообщается регулярно. Накануне, 7 февраля, петербургская полиция заявила, что ищет злоумышленников, обманом получивших более 9 млн руб. от советской балерины, а ныне балетмейстера-репетитора Мариинского театра, народной артистки СССР Габриэлы Комлевой.

Артистке с сентября по ноябрь 2024 года звонил неизвестный и представлялся сотрудником ФСБ. Злоумышленник говорил о «мошеннических действиях» и убедил женщину передать неизвестному 9,1 млн руб. В конце ноября балерина встретилась с ним и передала деньги. 6 февраля она обратилась в полицию.

В конце января в Новой Москве восьмиклассник разбил окно здания администрации поселения Внуковское и забросил туда бутылку с зажигательной смесью. Как выяснилось, его заставили это сделать мошенники, звонившие с территории Украины. Подростка убедили подготовить бутылку с зажигательной смесью и бросить ее в окно, а также вынести из семейного сейфа не менее 300 тыс. руб. и крупную сумму в иностранной валюте. Они также угрожали родителям подростка, что взяли их сына в заложники, требуя за него выкуп, и попытались оформить на отца юноши кредит и перевести средства на их счета, однако банк заморозил операцию в целях безопасности.