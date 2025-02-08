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Как защититься от мошенников ,  
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Путин поручил разработать меры блокировки звонков зарубежных мошенников

Путин поручил разработать меры борьбы с преступными звонками россиянам
Сюжет
Как защититься от мошенников
Президент распорядился обеспечить блокировку звонков из-за рубежа, которые осуществляют с преступными целями, и повысить уровень идентификации номеров настоящих органов власти у абонентов
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Президент Владимир Путин поручил правительству, МВД и ФСБ разработать меры по блокировке поступающих россиянам с преступной целью звонков из-за рубежа, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях», — сказано в сообщении.

Путин, кроме того, распорядился разработать иные меры защиты граждан от «преступных посягательств» через средства связи, а также повысить уровень идентификации абонентских номеров органов публичной связи при взаимодействии с гражданами.

Выполнить эти поручения ведомства должны к 1 июля.

В Петербурге мошенники выманили у народной артистки СССР более ₽9 млн
Общество
Габриэла Комлева

О мошенниках, которые под тем или иным предлогом обманывают россиян по телефону или заставляют их идти на преступные действия, сообщается регулярно. Накануне, 7 февраля, петербургская полиция заявила, что ищет злоумышленников, обманом получивших более 9 млн руб. от советской балерины, а ныне балетмейстера-репетитора Мариинского театра, народной артистки СССР Габриэлы Комлевой.

Артистке с сентября по ноябрь 2024 года звонил неизвестный и представлялся сотрудником ФСБ. Злоумышленник говорил о «мошеннических действиях» и убедил женщину передать неизвестному 9,1 млн руб. В конце ноября балерина встретилась с ним и передала деньги. 6 февраля она обратилась в полицию.

В конце января в Новой Москве восьмиклассник разбил окно здания администрации поселения Внуковское и забросил туда бутылку с зажигательной смесью. Как выяснилось, его заставили это сделать мошенники, звонившие с территории Украины. Подростка убедили подготовить бутылку с зажигательной смесью и бросить ее в окно, а также вынести из семейного сейфа не менее 300 тыс. руб. и крупную сумму в иностранной валюте. Они также угрожали родителям подростка, что взяли их сына в заложники, требуя за него выкуп, и попытались оформить на отца юноши кредит и перевести средства на их счета, однако банк заморозил операцию в целях безопасности.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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