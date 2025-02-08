Путин поручил разработать меры блокировки звонков зарубежных мошенников
Президент Владимир Путин поручил правительству, МВД и ФСБ разработать меры по блокировке поступающих россиянам с преступной целью звонков из-за рубежа, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях», — сказано в сообщении.
Путин, кроме того, распорядился разработать иные меры защиты граждан от «преступных посягательств» через средства связи, а также повысить уровень идентификации абонентских номеров органов публичной связи при взаимодействии с гражданами.
Выполнить эти поручения ведомства должны к 1 июля.
О мошенниках, которые под тем или иным предлогом обманывают россиян по телефону или заставляют их идти на преступные действия, сообщается регулярно. Накануне, 7 февраля, петербургская полиция заявила, что ищет злоумышленников, обманом получивших более 9 млн руб. от советской балерины, а ныне балетмейстера-репетитора Мариинского театра, народной артистки СССР Габриэлы Комлевой.
Артистке с сентября по ноябрь 2024 года звонил неизвестный и представлялся сотрудником ФСБ. Злоумышленник говорил о «мошеннических действиях» и убедил женщину передать неизвестному 9,1 млн руб. В конце ноября балерина встретилась с ним и передала деньги. 6 февраля она обратилась в полицию.
В конце января в Новой Москве восьмиклассник разбил окно здания администрации поселения Внуковское и забросил туда бутылку с зажигательной смесью. Как выяснилось, его заставили это сделать мошенники, звонившие с территории Украины. Подростка убедили подготовить бутылку с зажигательной смесью и бросить ее в окно, а также вынести из семейного сейфа не менее 300 тыс. руб. и крупную сумму в иностранной валюте. Они также угрожали родителям подростка, что взяли их сына в заложники, требуя за него выкуп, и попытались оформить на отца юноши кредит и перевести средства на их счета, однако банк заморозил операцию в целях безопасности.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин