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Как защититься от мошенников ,  
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В Петербурге мошенники выманили у народной артистки СССР более ₽9 млн

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Как защититься от мошенников
Габриэла Комлева
Габриэла Комлева (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мошенников, которые обманом получили более 9 млн руб. от советской балерины, а ныне балетмейстера-репетитора Мариинского театра, народной артистки СССР Габриэлы Комлевой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что, по словам Комлевой, с сентября по ноябрь 2024 года ей звонил неизвестный и представлялся сотрудником ФСБ. Злоумышленник говорил о «мошеннических действиях» и убедил артистку передать неизвестному мужчине 9,1 млн руб. В конце ноября балерина встретилась с ним у памятника композитору Римскому-Корсакову на углу улиц Глинки и Декабристов и передала деньги.

В правоохранительных органах добавили, что Комлева обратилась с заявлением в полицию 6 февраля. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на десять лет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Комлева родилась 27 декабря 1938 года в Ленинграде. В 1957 году она окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета им. А.Я. Вагановой). С 1957 по 1988 год Комлева была артисткой балетной труппы Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр). Среди исполненных ею партий: Аврора в «Спящей красавице» и Одетта-Одиллия в «Лебедином озере» Петра Чайковского, Хасинта в «Лауренсии» Александра Крейна и другие.

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Теги
Санкт-Петербург мошенники Мариинский театр новости
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