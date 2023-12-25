Глава Рособрнадзора: ЕГЭ стал объективным, нет замечаний экспертов и утечек

Глава Рособрнадзора назвал ЕГЭ объективным и выступил против его отмены

У экспертов нет замечаний относительно объективности единого государственного экзамена (ЕГЭ), поэтому нет и причин его отменять, сообщил в интервью «РИА Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сейчас экзамен проходит объективно. Сейчас нет утечек. По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта», — сказал он.

По словам Музаева, призывы отменить экзамен звучат с начала его введения, однако «безобразий» в виде утечек не происходили после 2013 года. Он также отметил, что противники ЕГЭ не предлагают, чем можно заменить экзамен.

Музаев добавил, что при низком уровне безработицы и наращивании мощностей во всех сферах, времени на эксперименты с экзаменом нет — подход «выработался и оправдал себя».

В марте 2023 года против отмены ЕГЭ выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал экзамен «социальным лифтом» для жителей регионов, поскольку позволяет жителям «дальних уголков» поступить в ведущие российские вузы. Минпросвещение в ответ на запрос РБК о возможной отмене ЕГЭ заявило, что с каждым годом процедура экзамена совершенствуется, а также он повышает доступность высшего образования.

По предварительному графику, в 2024 году ЕГЭ начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, а закончится 18 июня — устной частью экзамена по иностранным языкам.