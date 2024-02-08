На складе Wildberries в Электростали произошла массовая драка

В подмосковной Электростали на складе Wildberries произошла массовая драка между сотрудниками предприятия и охранниками. В полиции сообщили о задержании 13 человек. В пресс-службе маркетплейса рассказали, что склад работает штатно

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На сортировочном складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла массовая драка, сообщили РБК в пресс-служба управления МВД по Московской области.

В ночь на 8 февраля в полицию поступило сообщение о драке между работниками организации и сотрудниками охраны. По данным МВД, во время упаковки и погрузки товара бригадиры нашли «нарушение регламента сбора товара» работником склада. Между ними начался конфликт, были вызваны охранники, с которыми завязалась драка.

«Сотрудниками полиции установлены 13 активных нарушителей общественного порядка, в настоящее время они опрашиваются», — рассказали РБК в ведомстве. Полиция также начала проверку.

В пресс-службе Wildberries подтвердили РБК, что на территории сортировочного центра в Электростали произошел конфликт между работником склада и сотрудником ГБР (группы быстрого реагирования). По информации маркетплейса, в результате инцидента никто не пострадал, «около десяти человек» доставили в полицию. «На данный момент склад работает штатно», — уточнили в Wildberries.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления Росгвардии по Московской области.

Телеграм-канал Mash пишет, что участники драки использовали перцовые баллончики. По данным SHOT, у задержанных проверят документы на нарушение миграционного законодательства.

В ноябре в окрестностях склада компании в Электростали прошла облава на мигрантов, по итогам которой 16 человек получили штрафы за нарушение миграционного законодательства и правил работы в России, троих из них выдворили из страны.

После этого Wildberries предупредил продавцов о возможных миллиардных убытках. По данным маркетплейса, 8 тыс. сотрудников не могли начать работу в день проверки силовиков.