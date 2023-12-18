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Общество ,  
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Из России выдворят 22 участника драки у рынка «Садовод»

Люблинский суд Москвы постановил выдворить 22 человека после драки у рынка «Садовод»: они признаны виновными по ч. 3 ст. 18.8 и ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение режима пребывания в России), последняя предусматривает выдворение.

Еще 51 человека суд признал виновным в неповиновении полиции. Суд назначил им арест.

15 декабря неподалеку от московского рынка «Садовод» произошел конфликт с участием полиции. В пресс-службе торгового комплекса РБК уточнили, что конфликт случился не на территории «Садовода», а у соседнего здания.

По информации МВД, в тот день полицейский остановил водителя автомобиля с целью проверить у него документы. Мужчина отказался выполнить требование и попытался скрыться. Пока полицейский пытался задержать водителя, у того произошел «предположительно эпилептический припадок», сотрудник МВД оказал ему доврачебную помощь и вызвал «скорую», рассказали в ведомстве. При этом в момент оказания помощи задержанному к полицейским подошла группа «агрессивно настроенных граждан» более чем из 80 человек и попыталась оттеснить их от водителя.

Фигурантами дела о хулиганстве после стычки у «Садовода» стали 11 человек
Общество

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