МВД выдворило часть оштрафованных накануне у склада Wildberries мигрантов
МВД России выдворило из страны троих из 16 мигрантов, оштрафованных накануне после облавы у склада Wildberries в Электростали, заявила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка ведомства Татьяна Петрова.
Телеграм-канал Mash писал, что накануне в окрестностях склада Wildberries в Электростали прошла облава на мигрантов. В МВД уточнили, что рейд проводили на территории железнодорожной станции Фрязево.
По итогам облавы 16 мигрантам выписали штрафы за нарушение миграционного законодательства и правил работы в России. Их оштрафовали на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. руб., троих выдворили из страны, рассказала Петрова.
Утром 24 ноября РБК сообщили в пресс-службе Wildberries, что в сортировочный центр компании в Электростали пришла полиция. Сотрудники ведомства проверяют документы у сотрудников склада, пояснили в пресс-службе. Маркетплейс предупредил о возможных перебоях с отгрузкой и выгрузкой из-за проверки.
Телеграм-канал Baza писал, что рейд в сортировочном центре провел ОМОН. По данным канала, десятки силовиков «отлавливали» нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. Сотрудники центра сказали Baza, что некоторым задержанным вручали повестки в военкомат.
Согласно ст. 10 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, которые приобрели гражданство России, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту их жительства.
Ранее, 15 ноября, силовики пришли с проверкой в один из воронежских ресторанов. Повестки в военкомат там получили порядка 50 посетителей. Местное издание «Вести Воронеж» писало, что большинство из получивших повестки — вступившие в гражданство России азербайджанцы. Источник телеканала «TV Губерния» говорил, что повестки вручили гражданам, своевременно не вставшим на воинский учет.
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