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Число погибших при взрыве газа в Тульской области увеличилось до семи

СКР: число жертв после взрыва газа в Тульской области увеличилось до семи
Следственный комитет подтвердил гибель семи человек при обрушении дома после взрыва газа в Ефремове Тульской области. Среди погибших — один ребенок
Фото: ГУ МЧС по Тульской области
Фото: ГУ МЧС по Тульской области

Количество жертв взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области выросло до семи человек, сообщили РБК в СУ СКР по Тульской области.

«На данный момент семь погибших, среди них ребенок», — рассказал собеседник РБК.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на информацию экстренных служб региона сообщило о восьми погибших.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Ефремове произошел 7 февраля. В результате обрушился подъезд. По данным ТАСС, полностью или частично разрушены 20 квартир.

Число погибших при взрыве газа в Тульской области увеличилось до семи
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В городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после инцидента, заявлял глава Сергей Балтабаев, По его словам, губернатор пообещал оказать помощь всем пострадавшим.

8 января в многоэтажном жилом доме в городе Хасавюрт (в Дагестане) произошел «хлопок газовоздушной смеси», после чего началось возгорание. По данным «РИА Новости», пострадали три человека. В результате инцидента разрушено несколько квартир, две машины, которые были припаркованы у дома, перевернуло взрывной волной, писал телеграм-канал «112».

В декабре 2022 года при обрушении части дома в Нижневартовске после взрыва газа погибли шесть человек, еще 15 пострадали. Тогда обрушились пять квартир с пятого по первый этажи одного из подъездов дома, еще десять квартир были частично повреждены в двух других подъездах.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Любовь Порываева Любовь Порываева
Тульская область взрыв газа погибшие
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