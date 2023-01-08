МЧС: в жилом доме в Хасавюрте произошел «хлопок газовоздушной смеси», есть пострадавшие

МЧС сообщило о «хлопке газа» и пожаре в многоэтажном доме в Хасавюрте

«Хлопок газовоздушной смеси» произошел на первом этаже многоэтажного дома на улице Датуева 35 в Хасавюрте, сообщили в МЧС. Разрешены несколько квартир, есть пострадавшие

В многоэтажном жилом доме в городе Хасавюрт произошел «хлопок газовоздушной смеси», по предварительной информации есть пострадавшие, сообщили региональном МЧС.

«В городе Хасавюрт по улице Датуева 35 на первом этаже 6 этажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. По предварительной информации имеются пострадавшие», — сказано в сообщении.

Как пишет телеграм-канал «112», в результате инцидента разрушено несколько квартир, а две машины, припаркованные у дома, перевернуло взрывной волной.

По данным источника «Интерфакса», жертв удалось избежать, пострадали жильцы квартиры на первом этаже. Позже «РИА Новости» уточнили в МЧС, что всего в результате «хлопка газа» пострадали три человека.

В начале декабря прошлого года из-за разгерметизации газового баллона в жилом доме в Нижневартовске обрушились пять квартир с пятого по первый этажи, еще десять квартир оказались частично повреждены в других подъездах. В результате инцидента погибло шесть человек, еще 15 пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.