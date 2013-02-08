Российская армия откажется от вещмешков

Минобороны РФ планирует отказаться от укомплектования армии традиционными заплечными вещмешками. Неизменный атрибут армейской службы исчезнет из Вооруженных сил до конца 2013г., сообщают "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в ведомстве.

Фото: moscow.olx.ru

Вместо вещмешков солдат, по решению министра обороны Сергея Шойгу, обеспечат современными сумками-баулами, объем которых будет в 3-4 раза больше.

Новые сумки будут похожи на рюкзак туриста. Их оснастят амортизирующими накладками на плечевых ремнях, на них будет нашита визитка.

Пошивом модернизированных сумок, как и остальной армейской формы, будет заниматься компания БТК Group. Представители компании сообщили "Известиям", что поставки панируется начать со второй половины 2013г. Издание отмечает, что вещмешки впервые взяли на вооружение еще в царской армии, в 1889г.

Напомним, что ранее Минобороны с подачи С.Шойгу приняло решение отказаться от других традиционных деталей солдатской жизни - портянок и сменных подворотничков. Министр считает их пережитками прошлого. Кроме того, воинские части России обеспечат душевыми комнатами.