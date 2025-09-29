Пограничная служба США задержала несколько человек в Чикаго
Сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США задержали несколько человек в центре Чикаго, сообщает ABC7.
В сообщении отмечается, что иммиграционные агенты «заполонили» центр города, а также патрулировали и маршировали через другие его части. В частности, одна из лодок агентства была замечена в реке Чикаго.
Как отмечает ABC7, федеральные агенты временами сталкивались с протестующими, некоторые скандировали: «ICE, убирайтесь домой».
Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер назвал действия сотрудников службы «запугиванием» и призвал остановить «милитаризацию» американских городов.
Мэр Чикаго Брэндон Джонсон также выпустил заявление, в котором подчеркнул, что «агенты ICE вызывают панику и создают хаос», продолжая применять слезоточивый газ и перцовый спрей против людей, которые в соответствии со своими правами протестуют у иммиграционного центра в пригороде Чикаго Бродвью.
Полиция Бродвью между тем заявила, что начала уголовное расследование атаки на журналиста телеканала CBS возле иммиграционного центра с применением химического боеприпаса. В полиции добавили, что пострадавшая отказалась от медицинской помощи.
Как отмечает ABC7, акции протеста у центра ICE в Бродвью продолжаются уже несколько дней.
Президент США Дональд Трамп 27 сентября распорядился направить войска в Портленд (штат Орегон) для подавления протестов против иммиграционной политики. Он также добавил, что разрешает применять «полную силу» в случае необходимости. Трамп не уточнил, сколько именно военных отправят в Портленд.
В августе телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона сообщал, что в 19 американских штатах будет мобилизовано до 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии в общенациональной кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов