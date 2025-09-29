 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Пограничная служба США задержала несколько человек в Чикаго

Сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США задержали несколько человек в центре Чикаго, сообщает ABC7.

В сообщении отмечается, что иммиграционные агенты «заполонили» центр города, а также патрулировали и маршировали через другие его части. В частности, одна из лодок агентства была замечена в реке Чикаго.

Как отмечает ABC7, федеральные агенты временами сталкивались с протестующими, некоторые скандировали: «ICE, убирайтесь домой».

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер назвал действия сотрудников службы «запугиванием» и призвал остановить «милитаризацию» американских городов.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон также выпустил заявление, в котором подчеркнул, что «агенты ICE вызывают панику и создают хаос», продолжая применять слезоточивый газ и перцовый спрей против людей, которые в соответствии со своими правами протестуют у иммиграционного центра в пригороде Чикаго Бродвью.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Общество
Фото:Bill Pugliano / Getty Images

Полиция Бродвью между тем заявила, что начала уголовное расследование атаки на журналиста телеканала CBS возле иммиграционного центра с применением химического боеприпаса. В полиции добавили, что пострадавшая отказалась от медицинской помощи.

Как отмечает ABC7, акции протеста у центра ICE в Бродвью продолжаются уже несколько дней.

Президент США Дональд Трамп 27 сентября распорядился направить войска в Портленд (штат Орегон) для подавления протестов против иммиграционной политики. Он также добавил, что разрешает применять «полную силу» в случае необходимости. Трамп не уточнил, сколько именно военных отправят в Портленд.

В августе телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона сообщал, что в 19 американских штатах будет мобилизовано до 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии в общенациональной кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
ICE Чикаго США мигранты
Материалы по теме
Минбезопасности США сравнило рейды против мигрантов с ловлей покемонов
Политика
Трамп заявил, что «не собирается развязать войну» с Чикаго
Политика
WP узнала, что Пентагон планирует разместить войска в Чикаго
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск Политика, 06:33
Песков ответил на угрозы сбивать российские объекты в небе Политика, 06:24
Пограничная служба США задержала несколько человек в Чикаго Политика, 06:06
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского Политика, 06:00
Шерпа оценила возможность участия Путина в саммите G20 в США Политика, 05:33
В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты Политика, 05:18
Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим» Общество, 05:07
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Партия Санду увеличила отрыв от конкурентов на молдавских выборах Политика, 04:51
В работе терминалов саморегистрации в аэропортах Канады произошел сбой Общество, 04:39
Песков заявил об отсутствии сигналов из Киева о продолжении переговоров Политика, 04:14
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах Политика, 03:54
В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника Политика, 03:46
Reuters узнал о планах ужесточить правила для мигрантов в Великобритании Политика, 03:34