Пограничная служба США задержала несколько человек в Чикаго

Сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США задержали несколько человек в центре Чикаго, сообщает ABC7.

В сообщении отмечается, что иммиграционные агенты «заполонили» центр города, а также патрулировали и маршировали через другие его части. В частности, одна из лодок агентства была замечена в реке Чикаго.

Как отмечает ABC7, федеральные агенты временами сталкивались с протестующими, некоторые скандировали: «ICE, убирайтесь домой».

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер назвал действия сотрудников службы «запугиванием» и призвал остановить «милитаризацию» американских городов.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон также выпустил заявление, в котором подчеркнул, что «агенты ICE вызывают панику и создают хаос», продолжая применять слезоточивый газ и перцовый спрей против людей, которые в соответствии со своими правами протестуют у иммиграционного центра в пригороде Чикаго Бродвью.

Полиция Бродвью между тем заявила, что начала уголовное расследование атаки на журналиста телеканала CBS возле иммиграционного центра с применением химического боеприпаса. В полиции добавили, что пострадавшая отказалась от медицинской помощи.

Как отмечает ABC7, акции протеста у центра ICE в Бродвью продолжаются уже несколько дней.

Президент США Дональд Трамп 27 сентября распорядился направить войска в Портленд (штат Орегон) для подавления протестов против иммиграционной политики. Он также добавил, что разрешает применять «полную силу» в случае необходимости. Трамп не уточнил, сколько именно военных отправят в Портленд.

В августе телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона сообщал, что в 19 американских штатах будет мобилизовано до 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии в общенациональной кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью.